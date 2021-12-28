Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu? - Son Dakika

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden biri olan Fehmi Koru, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ortaya atılan söylemlerle ilgili konuştu. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olup olmayacağına dair iddiaları köşesinde yorumlayan Koru, önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek" sözlerini hatırlattı.

"NEDEN GÜLDÜĞÜMÜ SEÇİM YAKLAŞINCA ANLATIRIM"

Bu cümlelerin devlet deneyimi ve tecrübesi ile Gül'ü anımsattığını söyleyen Koru, "O ihtimalin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar okudum. Okudum ve güldüm. Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTİYOR"

Fehmi Koru'nun yazısının devamında şunlar yer aldı: " AK Parti, anlaşılır sebeplerle, ilk seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'den birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. İktidar medyası da kendini bunu sağlamakla görevli biliyor. Farklı bir isim aday olarak çıksın istenmiyor. İlla CHP'li biri aday olmalı. Kılıçdaroğlu zeki bir politikacı, iktidar cephesinin bu beklentisini anladı ve ne zaman adaylık konusu kendisine soru olarak yönetilse, aklında farklı bir isim olduğunu düşündürecek cevaplar vererek karşı tarafın nasırına basmaya başladı."