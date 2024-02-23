Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz - Son Dakika
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Politika

Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

23.02.2024 21:39  Güncelleme: 21:47
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İstanbul'da semt semt dolaşarak seçim kampanyasını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un bugünkü adresi Bağcılar oldu. Kurum'a programında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti. Kurum ile Özdemir, güne esnaf gezesiyle başladı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum ve Özdemir, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf gezisinin ardından Bağcılar Meydanı'nda miting düzenlendi. Her yaştan ve kesimden ilçe sakini meydanı doldurdu. Mitinge yoğun katılımın olduğu meydanda gençler, Kurum ve Özdemir'i coşkuyla karşıladı.

İMAMOĞLU'NA TATİL GÖNDERMESİ

Kurum'dan önce sahneye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çıktı. Hemşehrilerine seslenen Özdemir, Kurum'un bakanlık dönemi hizmetleri ve afetlerde nasıl milletin yanında yer aldığını hatırlattı. Kurum'un çizmeleri ve yağmurluğuyla her felakette milletin yanında olduğunu söyleyen Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da Elazığ depremi sırasında kayak tatilini hatırlattı.

Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

"BİZ HER DAİM VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLURUZ"

Kurum ve AK Parti yöneticilerinin asla böyle bir duruma düşmeyeceğini dile getiren Özdemir "Anadolu'da bir söz vardır. 'Tarlada izi olanın mahsulde yüzü olur'. İşte adayımız Murat Kurum. Malatya'da deprem oldu. Adıyaman'da deprem oldu ama Başkanımızın yaptığı TOKİ konutlarında bir çizik dahi göremedik. O kent meydanlarının nasıl ne hallere geldiğini biliyoruz. Sayın bakanımızın hepimizin memleketlerinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerini çok iyi biliyoruz. Sayın başkanımızın yaptığı eserleri çok iyi biliyoruz. Çünkü tarlada izimiz var. Başkanımızın birçok memlekette yaşanan afetlerde çizmeleriyle yağmurluğuyla milletimiz yanında olduğunu biliyoruz. İşte biz böyle zamanlarda tatile gitmeyiz, biz böyle zamanlarda balıkçıya gitmeyiz, biz böyle zamanlarda şehrimizi terk etmez, her daim vatandaşımızın yanında oluruz" diye konuştu.

Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

"BİZ 1 YAPIYORSAK MURAT KURUM BAĞCILAR'A 5 KATINI YAPACAK"

Murat Kurum'un İBB'yi kazanması durumunda Bağcılar'ın da kazanacağını ifade eden Özdemir şöyle devam etti: "İBB Bütçesinin Bağcılar bütçesinden 5 kat fazla olduğunu dolayısıyla Bağcılar'ın da 5 kat fazla hizmet alacak. Biz ne yapıyorsak bizim bütçemiz neyse İBB'nin kasasına giren bütçe tam 5 katı. Biz 1 yapıyorsak Murat Kurum başkanımız Bağcılar'a tam 5 katını yapacak Allah'ın izniyle."

Abdullah Özdemir\'den Ekrem İmamoğlu\'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

Abdullah Özdemir, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Durmaz: doğru diyor. çünkü bunların döneminde felaket hiç bitmiyor. her işi bilimden, ilimden faydalanmadan, rant için yapmaları nedeniyle felaketlerin ardı arkası kesilmiyor. tatil yapmaya fırsat bulamıyorlar. 110 34 Yanıtla
  • Sado Bayar: Abdullah Özdemir adam gibi adam Yolun Açık olsun Güzel başkan 35 98 Yanıtla
  • Cihana Alp: Tam tüccar 87 31 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Prnocu lokmanın stajeri dürüst biri olacak değil ya 68 27 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Öyle deme tatil en çok ona yakışıyo:) 37 57 Yanıtla
  • Ali Tubadan: Kendisini tanısan bu söylediğine çok pişman olursun 8 3 Yanıtla
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