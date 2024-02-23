Abdullah Özdemir\'den Ekrem İmamoğlu\'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

İstanbul'da semt semt dolaşarak seçim kampanyasını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un bugünkü adresi Bağcılar oldu. Kurum'a programında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti. Kurum ile Özdemir, güne esnaf gezesiyle başladı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum ve Özdemir, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Esnaf gezisinin ardından Bağcılar Meydanı'nda miting düzenlendi. Her yaştan ve kesimden ilçe sakini meydanı doldurdu. Mitinge yoğun katılımın olduğu meydanda gençler, Kurum ve Özdemir'i coşkuyla karşıladı.
Kurum'dan önce sahneye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çıktı. Hemşehrilerine seslenen Özdemir, Kurum'un bakanlık dönemi hizmetleri ve afetlerde nasıl milletin yanında yer aldığını hatırlattı. Kurum'un çizmeleri ve yağmurluğuyla her felakette milletin yanında olduğunu söyleyen Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da Elazığ depremi sırasında kayak tatilini hatırlattı.
Kurum ve AK Parti yöneticilerinin asla böyle bir duruma düşmeyeceğini dile getiren Özdemir "Anadolu'da bir söz vardır. 'Tarlada izi olanın mahsulde yüzü olur'. İşte adayımız Murat Kurum. Malatya'da deprem oldu. Adıyaman'da deprem oldu ama Başkanımızın yaptığı TOKİ konutlarında bir çizik dahi göremedik. O kent meydanlarının nasıl ne hallere geldiğini biliyoruz. Sayın bakanımızın hepimizin memleketlerinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerini çok iyi biliyoruz. Sayın başkanımızın yaptığı eserleri çok iyi biliyoruz. Çünkü tarlada izimiz var. Başkanımızın birçok memlekette yaşanan afetlerde çizmeleriyle yağmurluğuyla milletimiz yanında olduğunu biliyoruz. İşte biz böyle zamanlarda tatile gitmeyiz, biz böyle zamanlarda balıkçıya gitmeyiz, biz böyle zamanlarda şehrimizi terk etmez, her daim vatandaşımızın yanında oluruz" diye konuştu.
Murat Kurum'un İBB'yi kazanması durumunda Bağcılar'ın da kazanacağını ifade eden Özdemir şöyle devam etti: "İBB Bütçesinin Bağcılar bütçesinden 5 kat fazla olduğunu dolayısıyla Bağcılar'ın da 5 kat fazla hizmet alacak. Biz ne yapıyorsak bizim bütçemiz neyse İBB'nin kasasına giren bütçe tam 5 katı. Biz 1 yapıyorsak Murat Kurum başkanımız Bağcılar'a tam 5 katını yapacak Allah'ın izniyle."
Son Dakika › Politika › Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz - Son Dakika
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