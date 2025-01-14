Açıkkapı'dan CHP'ye Sert Eleştiri

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "CHP sadece projelere değil, demokrasimize, milli iradeye ve milletimizin tercihlerine de kırmızı kart göstermiştir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin AK Parti'ye karşı sürekli kirli bir propaganda yürüttüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart gösterme çağrısını" eleştiren Açıkkapı, CHP'nin yeniliğe, gelişmeye, demokrasiye ve insan haklarına karşı duran bir iradeyi temsil ettiğini savundu.

AK Parti'li Açıkkapı, "Bu irade istiyor ki demokrasi, insan hakları kendi tanımına göre olsun. CHP, kırmızı kartı aziz milletimizin beklentilerine göstermiştir. CHP sadece projelere değil, demokrasimize, milli iradeye ve milletimizin tercihlerine de kırmızı kart göstermiştir. CHP'nin geçmişten bugüne kadar aynı tavırları sergilediğini görüyor ve buna da üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin geçmişte darbeleri desteklediğini, şehir hastanelerinden savunma sanayisi projelerine kadar birçok projeye karşı çıktığını söyleyen Açıkkapı, CHP'nin kırmızı kartına rağmen birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.