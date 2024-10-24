Açıkkapı: Terör Kınamaları Samimi Değil

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "ABD'nin ve birçok Avrupa devletinin bir taraftan terör örgütlerini maddi manevi beslerken diğer yönden Türkiye'de meydana gelen bu terör olayından sonra olayı kınamaları çok da samimi görülmüyor." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Açıkkapı, "Saldırının zamanlaması dikkat çekici. TUSAŞ, savunma sanayimizin lokomotifi, göz bebeği. Burada üretilen ürünlerin milli savunma sanayimizin gelişmesindeki büyük payını her birimiz biliyoruz. GÖKTÜRK, ATAK, GÖKBEY, AKSUNGUR gibi göğsümüzü kabartan çok önemli ürünlerin burada üretildiğini biliyoruz. KAAN'ın üretim çalışmalarının burada sürdüğünü biliyoruz." diye konuştu.

Saldırının ardından yayımlanan başsağlığı mesajlarının dikkat çekici olduğunu kaydeden Açıkkapı, "Türkiye'yi dünyada zora sokacak terör örgütleriyle beslenenlerin de yine başsağlığı mesajı sunmaları dikkat çekici ve ikircikli bir yaklaşım olarak görülebilir. ABD'nin ve birçok Avrupa devletinin bir taraftan terör örgütlerini maddi manevi beslerken diğer yönden Türkiye'de meydana gelen bu terör olayından sonra olayı kınamaları çok da samimi görülmüyor." ifadelerini kullandı.

"YPG-PYD, PKK'dan başka bir şey değil"

PKK'yı terör örgütü olarak gören ABD ve bazı Avrupa devletlerinin YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerine işaret eden Açıkkapı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oysa YPG-PYD, PKK'dan başka bir şey değil. Burada harflerin yer değiştirmesi, alfabedeki harflerin A'dan Z'ye kadar ne kadar yer değiştirilirse değiştirilsin bir anlam ifade etmediğini burada söylemek istiyorum yani burada harflerin değişikliği, bunların terör örgütü olma vasfını kaybettirmiyor, gizlemiyor.

TUSAŞ'ta çalışan binlerce kişi, dünkü saldırıdan sonra asla geri adım atmadı. Aksine daha bir azimle, daha bir kararlılıkla, daha fazla çalışarak bu şer odaklara daha güçlü cevap verecektir ve bu bilinçtedir."

Açıkkapı, Elazığ'a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin ilgili bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerle iligili de bilgi verdi.