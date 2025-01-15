Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

15.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, adaletin herkese eşit dağıtılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Adalet Akademisi'nin yetiştirdiği hakim ve savcıların, hakikatten ayrılmaması gerektiğini söyleyen Türkkan, adaletsizliklerin yaşandığını savundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anayasa Mahkemesi'nin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal ettiğini hatırlattı.

Teklifle, Akademi'nin yapısının yeniden düzenlendiğini aktaran Özdağ, düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı dolayısıyla TBMM'nin gündemine geldiğini dile getirdi. Selçuk Özdağ, teklif için "hayır" oyu kullanacaklarını bildirdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye Adalet Akademisi'nin özveriyle çalıştığını, önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Akademi'nin, tarafsız ve bağımsız hakimlerle savcılar yetiştirmeyi hedeflediğine işaret eden Öztürk, "Türkiye Adalet Akademisi, hukuk alanında önemli eğitimler gerçekleştirmektedir. Hakim ve savcı adaylarımızın mesleki gelişimleri sadece başlangıçta değil, meslek hayatları boyunca desteklenmektedir." diye konuştu. Halil Öztürk, kanun teklifini desteklediklerini bildirdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Teklifte, avukatların ve noterlerin Akademi'den alacakları eğitimin ücretli olmasına yönelik düzenleme bulunduğunu anlatan Düşünmez, bunu kabul etmediklerini söyledi.

"Türkiye Adalet Akademisi'nin uluslararası alanda da çekim merkezi olması hedeflenmektedir"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin değiştirilmeden yeniden TBMM'nin gündemine getirildiğini ileri sürdü.

Göl, kanun tekliflerinin etki analizlerine ulaşamadıklarını savunarak, etki analizlerinin milletvekillerinden ve vatandaşlarından saklandığını iddia etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, teklifin, yargı mensuplarının eğitim kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Akademi'nin, meslek öncesi eğitimlerde merkez olacağını aktaran Bozkurt, "Türkiye Adalet Akademisi'nin uluslararası alanda da çekim merkezi olması hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

Hukuk devleti ilkesini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Bozkurt, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve yargıya güvenin artırılmasının temel hedef olduğunu vurguladı.

Saffet Bozkurt, Akademi'nin yeni yapısıyla yargı teşkilatını güçlendireceğini kaydetti.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.