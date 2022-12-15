Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı''nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasını da değerlendirdi.

''KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK''

Bozdağ, ''Verilen ilk derece mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu karara kanun yolunda istinaf yolu açıktır. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir'' diye konuştu.

"MÜDAHİL OLMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

''Adalet Bakanlığı olarak bizim bulunduğumuz yer olarak görülen davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz'' diyen Bekir Bozdağ, ''Maalesef Türkiye'de siyasi taraftarlıktan kaynaklı yapılan değerlendirmeler hukuka ve yargıya adalete büyük zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE MAHKEMELERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ"

Bozdağ, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamalarda ise şunları söyledi: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir.