Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil

15.12.2022 15:44

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı''nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasını da değerlendirdi.

''KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK''

Bozdağ, ''Verilen ilk derece mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu karara kanun yolunda istinaf yolu açıktır. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir'' diye konuştu.

"MÜDAHİL OLMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

''Adalet Bakanlığı olarak bizim bulunduğumuz yer olarak görülen davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz'' diyen Bekir Bozdağ, ''Maalesef Türkiye'de siyasi taraftarlıktan kaynaklı yapılan değerlendirmeler hukuka ve yargıya adalete büyük zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE MAHKEMELERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ"

Bozdağ, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamalarda ise şunları söyledi: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir.

YORUMLAR
500
İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden 101 yaşındaki iletişim bilimci Nermin Abadan Unat'ı gören Akşener, koşup elini öptü İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden 101 yaşındaki iletişim bilimci Nermin Abadan Unat'ı gören Akşener, koşup elini öptü İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor

Ekrem İmamoğlu, Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Dünya Kupası maçı sonrası Fransa'da korkunç olay: Fransız taraftar, 14 yaşındaki Faslı çocuğu aracıyla ezerek öldürdü
15:30 Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil
15:13 İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden 101 yaşındaki iletişim bilimci Nermin Abadan Unat'ı gören Akşener, koşup elini öptü
14:57 Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var
14:49 Şanlıurfa'da zincir marketlerde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi! Bebek mamasının dahi tarihinin geçmiş olması tepki çekti
14:46 Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor
14:27 Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı
14:13 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi
12:41 Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 15:48:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni açıklama: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, algı oluşturmak doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement