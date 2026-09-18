Adalet Bakanı Gürlek Adana’da konuştu: "Terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya geldik"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ikinci aşamanın başlayacağını belirterek, "Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek" dedi. Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e geleceğini belirterek, yargılamaların kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere geldiği Adana'da ilk olarak Vali Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Ardından AK Parti Adana İl Başkanlığına geçen Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşması'na katıldı. Programın ardından basın toplantısı düzenleyen Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci, sokak çeteleriyle mücadele ve yargı reformu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye sürecinin sahada karşılık bulmasına önem veriyoruz"

Adana'nın kardeşlik şehri olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı kapsamında düzenlenen buluşmanın Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşlara anlatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

"Sokak çeteleri sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıldı"

Gürlek, "Bu buluşma aynı zamanda Türkiye Yüzyılı kapsamında teşkilatımızın hazırladığı bir buluşma. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, Adana'mızda bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde zaten daha önce de yaşadıkları, kardeşçe yaşadıkları bir süreç. Biz özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da Meclis'te 467 sayın milletvekilimizin çoğunluğuyla kabul edildi. Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması, sahada karşılık bulması anlamında bütün bakanlarımız ve teşkilat mensupları önem veriyor. Biz de bu kapsamda Adana'ya geldik. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamda özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı" dedi.

Başsavcılara sokak çeteleri, terör, uyuşturucu ve sanal bahisle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini belirten Gürlek, "Bütün başsavcılarımız bu anlamda özellikle bu genelgeye riayetinde operasyonlar yapıyor" diye konuştu.

"Bizim davamız gönül ve kardeşlik davası"

Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılması için sahada çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Gürlek, "Bizim davamız gönül davası, kardeşlik davası. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde de bunu her anlamda anlatmamız gerekiyor. Bunun için sahadayız" dedi.

"2028 seçiminde teşkilatlara önemli sorumluluk düşüyor"

Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, "2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecinin farklı illerde anlatılması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, "Biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu sürecin nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu konuda illerde toplantılar yapıyoruz. Bugün de Adana buluşmamızda sanıyorum kanaat önderlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle de bir buluşma yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehit ve gazilerimizi incitmeden bir düzenleme yaptık"

Süreç kapsamında hazırlanan düzenlemede şehit ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini ifade eden Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılması şartına dikkat çekti.

Gürlek, "Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiyesi ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasa yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz" diye konuştu.

Sürecin vatandaşlara anlatılması konusunda teşkilat mensuplarına ve siyasetçilere önemli görevler düştüğünü belirten Gürlek, sahada vatandaşların süreçten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"13. Yargı Paketi ekim ayında Meclis'e gelecek"

Adana programı kapsamında adliye ziyareti gerçekleştireceğini belirten Gürlek, hakim ve savcıların sorunlarını dinleyeceklerini söyledi. Yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Gürlek, "Adliye ziyaretimizde de özellikle hakim, savcı arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biliyorsunuz 13. Yargı Paketi inşallah ekim ayında Meclis'e gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor, bir kısım düzenlemeler yaptık" dedi.

Vatandaşların adalete makul süre içerisinde erişmesini hedeflediklerini belirten Gürlek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin, öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum."