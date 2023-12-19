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Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni bir görüntünün ortaya çıktığını ve bu görüntüye dayanarak ek bir rapor düzenlenmesi için dosyanın adli tıp kurumuna gönderildiğini belirtti. Bakan Tunç ayrıca, kira davalarında arabuluculuk sisteminin başarılı bir şekilde sürdüğünü ve bugüne kadar 76 bin başvurunun yapıldığını, bunlardan 32 bininin anlaşma ile sonuçlandığını ve 13 bininin ise dava haline geldiğini ifade etti.

19.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:57
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Adalet Bakanı Tunç: (Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza) "Kaza ile ilgili yenir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi"

-"Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı ve hukukunu korumak çok önemli bizim için"

-(Kira davalarında arabuluculuk sistemi) "Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz"

-"Bugüne kadar kira davalarıyla ilgili toplamda 76 bin başvuru yapıldı. Yapılan 76 bin başvurudan 32 bini anlaşma ile sonuçlandı. 13 bini davaya intikal etti"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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