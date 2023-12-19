Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Akaryakıta okkalı zam! Tabela bu gece bir kez daha değişiyor

Adalet Bakanı Tunç: (Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza) "Kaza ile ilgili yenir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi"

-"Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı ve hukukunu korumak çok önemli bizim için"

-(Kira davalarında arabuluculuk sistemi) "Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz"

-"Bugüne kadar kira davalarıyla ilgili toplamda 76 bin başvuru yapıldı. Yapılan 76 bin başvurudan 32 bini anlaşma ile sonuçlandı. 13 bini davaya intikal etti"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.