Adalet Bakanı Tunç: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu gerçeklerden uzak - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu gerçeklerden uzak

Son Güncelleme: 14.09.2023 01:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu'na tepki göstererek, raporun Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada oy çokluğuyla kabul edilen 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Tunç, "AP'nin 2022 Türkiye Raporu'nun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır" dedi.

"RAPOR ARAMIZDAKİ OLUMLU GÜNDEME HERHANGİ BİR KATKI SAĞLAMIYOR"

Tunç paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada, 2022 Türkiye Raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır. Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur. Bu raporun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündeme herhangi bir katkı sağlamadığı açıktır" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR"

Tunç'un paylaşımının devamı şöyle: "Türkiye, bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyetli ve adaletli dış politikası ile dünya barışı için çalışırken, diğer yandan da hukuk ve yargı alanında kendi insanımızın esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığından bugüne kadar taviz vermediği gibi bundan sonra da asla taviz vermeyecektir. Bu vesileyle insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz"

NE OLDU?

Avrupa Parlamentosu'nda hazırlanıp kabul edilen 2022 yılı Türkiye raporunda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi.

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Yılmaz Tunç, Twitter, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu gerçeklerden uzak - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için formül ortaya çıktı! Milyonların zammı yılbaşına kalmayacak
10:53 Trans Fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın Asistanı Tarafından Saldırıya Uğradı
10:46 Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı
10:37 Dışarıda kalmış makarna yiyen öğrenci hayatını kaybetti
10:26 Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi
10:23 Türkiye'nin konuştuğu midyeci isyan etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz
09:59 Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı
09:53 Bomba iddia! Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti
09:50 Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi
09:30 Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 11:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu gerçeklerden uzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement