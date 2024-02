Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt ve Büyükçekmece\'ye Adalet Sarayı kazandıracağını açıkladı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Esenyurt önemli bir ilçemiz. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu, en büyük ilçelerimizden bir tanesi. Esenyurt'ta, Büyükçekmece'ye de hizmet verebilecek ve tüm adliyeleri tek çatı altında toplayabilecek arsamızı da tahsis ettirdik. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Esenyurt ve Büyükçekmece'ye de hizmet edecek olan Adalet Sarayı'nı bu bölgeye kazandıracağız. Diğer bakanlıklarımızın da değişik projeleri var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt'taki Zonguldak Bartın Karabük Eski 67li'ler Derneği'nde hemşehri buluşması programına katıldı. Programda konuşan Bakan Tunç, Esenyurt'un İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden birisi. İstanbul'un en büyük ilçesinin en iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. 94'lü yıllarda temelleri atılan, belediyecilik sonrasında AK Partili yıllarda eser ve hizmet siyasetiyle birlikte bütün Anadolu'da bir ekol, bir marka haline geldi. İstanbul'daki o başarı ne oldu, dalga dalga Anadolu'ya yayıldı. İşte Türkiye'nin 81 vilayetini yatırımlarla donattık. Ne dedik biz, 'İnsanı yaşat ki devlette yaşasın.' Bunu bir slogan olarak söylemedik biz. Hep önce insan dedik. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. ve güçlü insan, güçlü aile olsun, güçlü aile, güçlü toplum olsun dedik. ve insanımızın refahını artırmak için çalıştık" diye konuştu.

"Milletimizin refahını artırmaya çalışırken vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldık"

Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe taşımak adına verilen mücadeleyi vurgulayan Bakan Tunç, "Türkiye'yi terörden arınmış, huzurlu bir geleceğe taşımak adına milletimizle beraber önemli mücadeleler yaptık. Tabii ekonomimizi 3 kat, 4 kat büyütürken, milletimizin refahını artırmaya çalışırken vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldık. Gezi olayları, 17-25 emniyet yargı darbe girişimleri, terör olaylarının azdırılması, ülkemizin değişik yerlerinde patlamalar, hendek kazmalar. Tüm bunlarla karşı karşıya kaldık. Tabii 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldık. Ama milletimizin şanlı direnişiyle ülkemizin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenlere fırsat vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gerçek belediyecilik her mahalleye, her sokağa adaletli davranmak demektir"

Belediyecilik anlayışlarının her mahalleye eşit hizmet götürmek olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Gerçek belediyecilik, her mahalleye, her sokağa, herkese adaletli davranmak demektir. Gerçek belediyecilik kalkınmacı, üretken belediyeciliktir. Her şehir için yeni projeler üreterek, bunu hükümete ve bakanlara teklif eden ve bunun da gerçekleşmesini istiyorum diyen belediyeciliktir" dedi.

"Esenyurt ve Büyükçekmece'ye Adalet Sarayı'nı kazandıracağız"

Esenyurt'ta ve Büyükçekmece'de hizmet verecek yeni Adalet Sarayı'nın 2024 yatırım programına alındığını ifade eden Bakan Tunç, "Esenyurt'ta, Büyükçekmece'ye de, bölgeye hizmet verebilecek ve tüm adliyeleri tek çatı altında toplayabilecek arsamızı da tahsis ettirdik. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Esenyurt ve Büyükçekmece'ye hizmet edecek olan Adalet Sarayı'nı bu bölgeye kazandıracağız. Diğer bakanlıklarımızın da değişik projeleri var" diye konuştu. - İSTANBUL