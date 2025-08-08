Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kumluca'da Toplu Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kumluca'da Toplu Açılış Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kumluca\'da Toplu Açılış Törenine Katıldı
08.08.2025 18:07  Güncelleme: 18:19
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kumluca beldesinde yapılan toplu açılış törenine katılarak, hükümetin hizmetlerine vurgu yaptı. Yeni açılan sosyal tesisin de tanıtımını gerçekleştiren Bakan Tunç, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde toplu açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki toplu açılış törenine katıldı. Adalet Bakanı Tunç'u, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı.

Kumluca beldesinde belediye hizmet araçları, içme suyu arıtma tesisi, çevre yolu sosyal tesisin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Tunç, AK Parti iktidarının Bartın ve Türkiye genelinde yaptığı hizmetlere dikkat çekerek, "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, fiziki kalkınma hamleleriyle uğraşırken bir yandan da Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdik. İstemediler. 'Yüksek standartlı bir demokrasiye layık değil bu millet' diyen ve vesayetçi güçler hiç boş durmadı. Türlü türlü engeller çıkardılar. Parti kapatma davaları, Gezi olayları, 17-25, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan tavaf yaptık, hizmet ettik. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, milli enerji hamleleriyle bağımsız sanayisiyle her yönüyle güçlendirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmalarında ardından Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt tarafından Adalet Bakanı Tunç'a Türk bayrağı hediye edildi. Yapılan duaların ardından kurdela kesilerek, proje ve hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Tunç, açılışı yapılan sosyal tesisi de gezerek bilgi aldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Demokrasi, Politika, Türkiye, Kumluca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kumluca'da Toplu Açılış Törenine Katıldı

SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kumluca'da Toplu Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
