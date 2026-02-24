Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi - Son Dakika
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi

Adalet Bakanlığı\'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi
24.02.2026 00:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Can Tuncay, Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu resmi olarak görevlerine başladı. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında kapsamlı bir görev dağılımı yapıldı ve bakan yardımcılarının sorumluluk alanları belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Can Tuncay, Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu resmen görevlerine başladı. Atamaların ardından Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında kapsamlı bir görev dağılımı yapıldı. Yeni yapılanmayla birlikte bakan yardımcılarının sorumluluk alanları netleştirildi.

Göreve başlayan dört isim, bakanlık binasında bir araya gelerek ilk kez birlikte kameraların karşısına geçti.

GÖREV ALANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve başlamasının ardından, bakan yardımcılarının sorumlu olacağı genel müdürlükler ve başkanlıklar yeniden belirlendi. Yapılan iş bölümünde, personel, ceza infaz sistemi, teknik altyapı ve stratejik planlama alanlarında dengeli bir dağılım dikkat çekti.

ABDULLAH AYDOĞDU'YA PERSONEL VE MEVZUAT BİRİMLERİ

Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'nun sorumluluğuna Personel Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı verildi. Aydoğdu, özellikle insan kaynakları ve mevzuat çalışmalarını kapsayan birimlerden sorumlu olacak.

BURAK CEYHAN'A CEZA İNFAZ VE İNSAN HAKLARI ALANI

Burak Ceyhan'ın görev alanı ise ceza infaz sistemi ve insan hakları odaklı hizmetler oldu. Bu kapsamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ceyhan'a bağlandı.

CAN TUNCAY TEKNİK VE KURUMSAL YAPIDAN SORUMLU

Can Tuncay, adli sistemin teknik ve kurumsal altyapısını ilgilendiren birimlerin koordinasyonunu üstlenecek. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tuncay'ın sorumluluk alanında yer alacak.

SEDAT AYYILDIZ'A HUKUK VE STRATEJİ GÖREVİ

Sedat Ayyıldız ise hukuk hizmetleri ve stratejik planlama birimlerinden sorumlu olacak. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ayyıldız'a bağlandı.

Yeni görevlendirmelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun doğal üyesi de belli oldu. HSK Birinci Daire Üyeliğine Bakan Yardımcısı Can Tuncay getirildi.

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi - Son Dakika

Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi
