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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Rant" tartışması - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Rant" tartışması

10.01.2022 16:25
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Rant" tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantında "Rantçı" tartışmasıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantında "Rantçı" tartışmasıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, katipler Zafer Koç ve Vedat Özder başkanlığında açıldı.

Gündem dışı söz alan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçenin galericiler sitesini gündeme getirdi. Karaköse, "İlçemizde bir sorun var. Araba Galericileri Sitesi lazım. İmamoğlu'nun içerisinde 100'e yakın esnafımız araba, araç alım-satımı yapıyor. Kaldırımları işgal ediyor. Bu işgalden sonra bir arsa sahibi ile anlaştılar. Konuştular, biz de öncülük ettik ve bir plan değişikliği yaptık. Büyükşehir Belediye Meclisine sunduk, 1 yıl oldu. Bir yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, esnafın yararına olan bir" derken sözünü kesen MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ yerinden müdahale ederek, "Başkanım bu nasıl bir konuşma ya?" diye sorunca, Başkan Karaköse "Böyle bir konuşma" diye cevapladı.

Karaköse devam ederek, "Ben doğru konuşuyorum ve ne konuştuğumu biliyorum. Şimdi bir ilçenin yararına, halkın yararına olan bir madde neden komisyonda görüşülmez ve karar verilmez? Bir yıl oluyor. İmamoğlu'nda AKP Partili MHP'li arkadaşlarımız destek oldular. Ama bilmediğimiz başka bir sorun, engel mi çıkıyor? Onu da İmamoğlu halkının bilmesi lazım" dedi.

Demirdağ yine yerinden müdahale ederek, "Nasıl bir belediye başkanısın?" dedi.

Karaköse, "Böyle bir belediye başkanıyım. Ben ilçemin hakkını savunan bir belediye başkanıyım" dedi.

Demirdağ, "Neden 1 yıldır komisyona gelip, bu nedir diye sormadın?" dedi.

Karakese ise "50 defa söyledik" dedi.

Demirdağ da "Ben sizi 3 yıldır bu mecliste ilk kez görüyorum" dedi.

Karaköse, "Buraya gelip burada kuru kuru boşuna oturmanın bir faydası yok. Ben ilçemin yararına, Adana'nın faydasına bir şey olursa gelirim" dedi.

MHP'li Lütfi Ceylan'ın da Başkan Karaköse'yi yerinden eleştirince Meclis Başkanı Mustafa Akgedik, yerinden konuşan meclis üyelerine ikazlarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise komisyonda bekleyen teklifle ilgili açıklamalarda bulunarak, konunun mevzuatla ilgili olduğunu ifade etti.

MHP'li İmamoğlu Meclis Üyesi Atilla Göktaş kürsüye gelerek Başkan Karaköse'nin Meclisi suçladığını ancak kendisinin bir şey yapmadığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da "Açık ve net bir şekilde kendisini kınıyorum, hicap duyuyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Gündemin birinci maddesinde olan denetim komisyonuna üye seçimine ait teklifin, meclisin son oturumunda görüşülmesine kararı verilirken diğer 18 maddeden oluşan teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Rant tartışması

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Akgedik, İmamoğlu, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Rant' tartışması - Son Dakika


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