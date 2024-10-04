Adana\'da UNHCR\'dan Çocuk Koruma Eğitimi

Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeline, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından "Çocuk Koruma, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) ve Toplum Temelli Koruma Eğitimi" verildi.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde yer alan Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkez'inde "Çocuk Koruma, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Toplum Temelli Koruma Eğitimi" verdi. Eğitim toplamda 31 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Toplamda 31 personelin katılımı ile gerçekleşen eğitimin birinci gününde, açılış ve tanışma konuşmalarının ardından UNHCR eğitimcileri tarafından, standart özel ihtiyaç kodları (risk altındaki kadın, çocuk ve yaşlı kişi, refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş çocuk, engellilik, işkence, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi) anlatıldı.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) nedir? TCDŞ neden ve nasıl ortaya çıkar? TCDŞ'i önlemeye yönelik müdahaleler nelerdir? TCDŞ'e maruz kalma riskini azaltmak için yapılan müdahaleler ve TCDŞ türleri olan; Fiziksel Şiddet Psikoloji Şiddet, Sosyo-Ekonomik Şiddet, Cinsel Şiddet anlatıldı. Ayrıca, TCDŞ Vaka Yönetimi Aşamaları ve Vaka Eylem Planlaması ile Vaka Sonlandırma-Yönlendirme Mekanizmaları konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

İlk günkü eğitimin öğleden sonraki oturumunda eğitim alan personel, kendi arasında gruplara ayrılarak, farklı konularda vaka çalışmaları gerçekleştirdi. Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) başlığı altında; Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz nedir konuları ile CSİ Vaka Yönetiminin nasıl yapılacağı örnekleri ile birlikte açıklandı.

Eğitimin birinci günü, Toplum Temelli Koruma ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iletişim araçlarının neler olduğu; soru, görüş, öneri bildirimi için hangi iletişim araçlarının kullanılacağı bilgisi aktarılarak sonlandırıldı.

Eğitimin ikinci gününde, Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği Prensipleri ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve kanun çerçevesinde; istismara, ihmale, sömürüye ve şiddete maruz kalan çocukların bakım ve koruma hizmetleri konusunda bilgiler verildi. İnteraktif olarak sürdürülen eğitimde karşılıklı soru-cevap ve gruplara ayrılarak çalışmalar yürütüldü. Aynı zamanda Çocuklarla İletişim Nedir ve İletişim Kurarken Kaçınılması Gereken Konular ifade edildi. Eğitimin sonunda UNHCR tarafından katılımcılara, katılım belgeleri dağıtıldı. - ADANA