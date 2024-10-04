Adana'da UNHCR'dan Çocuk Koruma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adana'da UNHCR'dan Çocuk Koruma Eğitimi

Adana\'da UNHCR\'dan Çocuk Koruma Eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personeline UNHCR tarafından 'Çocuk Koruma, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Toplum Temelli Koruma Eğitimi' verildi. Eğitimde, TCDŞ ve çocuk güvenliği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

04.10.2024 12:22  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeline, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından "Çocuk Koruma, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) ve Toplum Temelli Koruma Eğitimi" verildi.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde yer alan Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkez'inde "Çocuk Koruma, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Toplum Temelli Koruma Eğitimi" verdi. Eğitim toplamda 31 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Toplamda 31 personelin katılımı ile gerçekleşen eğitimin birinci gününde, açılış ve tanışma konuşmalarının ardından UNHCR eğitimcileri tarafından, standart özel ihtiyaç kodları (risk altındaki kadın, çocuk ve yaşlı kişi, refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş çocuk, engellilik, işkence, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi) anlatıldı.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) nedir? TCDŞ neden ve nasıl ortaya çıkar? TCDŞ'i önlemeye yönelik müdahaleler nelerdir? TCDŞ'e maruz kalma riskini azaltmak için yapılan müdahaleler ve TCDŞ türleri olan; Fiziksel Şiddet Psikoloji Şiddet, Sosyo-Ekonomik Şiddet, Cinsel Şiddet anlatıldı. Ayrıca, TCDŞ Vaka Yönetimi Aşamaları ve Vaka Eylem Planlaması ile Vaka Sonlandırma-Yönlendirme Mekanizmaları konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

İlk günkü eğitimin öğleden sonraki oturumunda eğitim alan personel, kendi arasında gruplara ayrılarak, farklı konularda vaka çalışmaları gerçekleştirdi. Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) başlığı altında; Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz nedir konuları ile CSİ Vaka Yönetiminin nasıl yapılacağı örnekleri ile birlikte açıklandı.

Eğitimin birinci günü, Toplum Temelli Koruma ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iletişim araçlarının neler olduğu; soru, görüş, öneri bildirimi için hangi iletişim araçlarının kullanılacağı bilgisi aktarılarak sonlandırıldı.

Eğitimin ikinci gününde, Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği Prensipleri ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve kanun çerçevesinde; istismara, ihmale, sömürüye ve şiddete maruz kalan çocukların bakım ve koruma hizmetleri konusunda bilgiler verildi. İnteraktif olarak sürdürülen eğitimde karşılıklı soru-cevap ve gruplara ayrılarak çalışmalar yürütüldü. Aynı zamanda Çocuklarla İletişim Nedir ve İletişim Kurarken Kaçınılması Gereken Konular ifade edildi. Eğitimin sonunda UNHCR tarafından katılımcılara, katılım belgeleri dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Sağlık, Çocuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana'da UNHCR'dan Çocuk Koruma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:49 Norveç’te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
20:23 Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 13:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da UNHCR'dan Çocuk Koruma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement