'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı - Son Dakika
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'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı

04.06.2022 16:29
'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından organize edilen ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından organize edilen ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP MYK Üyesi İbrahim Uzun, MDK üyesi Fazıl Çağrı Kuş, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı, Ülkü Ocakları Başkanı ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Program açılışında konuşan Merkez İlçe Başkanı Adalı; Kırşehir hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Adalı, "Kırşehir, sakin ve yaşanılabilir Anadolu şehridir. Cacabey Medresesi ile bilimin, Ahilik ile esnaf ve sanatkarın, Yunus Emre ile hoşgörünün, Aşıkpaşa ile Türkçe'nin ve Türk Dilinin yaygınlaşmasının yanı sıra Neşet Ertaş ile de bozlak geleneğinin yaşatıldığı şehirdir" dedi.

Sonrasında oluşturulan divan tarafından partililerine hitap için söz verilen İl Başkanı Arif Kılıç ise Kırşehir'de MHP'nin yaşadığı siyasal süreci değerlendirdi. Kılıç; "2023 seçimleri için MHP'lilerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise MHP'nin adaylarına oy verecek. Bu ve benzeri programla bizler sizlere sizlerde bulunduğunuz her ortamda halka anlatacak ve harekete katkı sağlayacaksınız. Biz koşarken sizler arkamızdan yürüyün" diye konuştu. Program; Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki farkları anlatımıyla devam etti. Taşdoğan, "MHP Lideri Devlet Bahçelinin talimatlarıyla il il gezdiklerini ve ülkem ve milletim diyen insanların nerede durması gerektiğini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı
'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı
'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı
'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı - Son Dakika

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