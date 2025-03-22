Ahmet Davutoğlu geri adım attı: Gösteri yapma anayasal bir haktır, engellenemez - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu geri adım attı: Gösteri yapma anayasal bir haktır, engellenemez

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan protestolara ilişkin ''Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin'' açıklamasından geri adım attı. Davutoğlu yaptığı yeni açıklamada ''Bu gelişmeler karşısında bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez'' dedi.

22.03.2025 18:30
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin" sözlerine gelen tepkilerin ardından "Bu gelişmeler karşısında bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan protestolara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geri adım attı.

"ANAYASAL HAKTIR ENGELLENEMEZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Davutoğlu, "Ben bir ilim adamı, bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak net konuşurum, açık konuşurum. Şimdi de açık bir şekilde son gelişmelerle ilgili tavrımı ortaya koyuyorum. Yolsuzluk kimin tarafından yapılırsa yapılsın hem ahlaksızlıktır, hem suçtur. İktidar yolsuzlukla ilgili mücadelede samimiyse önce kendi cephesinde yapılan yolsuzluklarla yüzleşmeli ve oralarda soruşturma başlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Son operasyonlar muhteva ve zamanlama açısından bir siyasi mühendislik çabasıdır ve bunun açık bir şekilde karşısındayız" diyen Davutoğlu, "Bu gelişmeler karşısında bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez" sözlerini sarf etti.

"ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEYECEK EYLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ"

Davutoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemel provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Bu dört mesajım kendi içinde tutarlıdır. Bütün vatandaşlarıma da seslenerek ifade ediyorum. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüklerin yanında yer aldık. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz."

NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Davutoğlu, muhalefet partilerine uyarılarda bulundu. Davutoğlu, "Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin." demiş, "Türkiye'nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan da muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin. Her tepki gösterilir ama mutlaka demokratik yollarla gösterilir. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Davutoğlu geri adım attı: Gösteri yapma anayasal bir haktır, engellenemez

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu geri adım attı: Gösteri yapma anayasal bir haktır, engellenemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • yobaz deşen:
    tam bir süzme 88 9 Yanıtla
  • 205622:
    bunların piliklerini bilen varsa o da sensin ama konusmuyorsun 79 15 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    tam yanar döner adam vesselam 79 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    dönek 65 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kim 62 2 Yanıtla
  • nqwqqpsch4:
    emir büyük yerden gelmiş anlaşılan 46 2 Yanıtla
  • Mhmt Ayr:
    Bu işi en iyi yapan sensin bir orda bi burda nerde ne olduğu belli olmayan 41 3 Yanıtla
  • murat yeniay:
    şu adam hiçbir işe yaramayan etkisiz eleman ya 38 4 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    para para para he Davut oğlu imam oğlu kilictar oğlu,oğlu lara boğulduk be tesadüfe bak 33 6 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    omurgasız... 32 3 Yanıtla
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