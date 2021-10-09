Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, açıklamalarda bulundu: Koruması parmağımı büktü - Son Dakika

AK Partili vekilin bu etiketler için yaptığı yorum vatandaşı çok kızdıracak

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı. Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

Davutoğlu'na "Biz sizi gerçekten sevmiştik ta ki yol arkadaşınıza ihanet edinceye kadar" diye tepki gösterdikten sonra parmağı bükülen emekli öğretmen Burhan Karamustafaoğlu bugün o anları anlattı.

"HAZMEDEMEDİĞİM İÇİN DUYGULARIMI İFADE ETMEK İSTEDİM"

Karamustafaoğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerken ben de oradaydım. Ona tepki göstermek istedim. Sebebi de biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim. Ona 'Davutların Ahmet' diye biraz yüksek sesle seslendim. Bana doğru gelip elimi tuttu. 'Biz sizi gerçekten sevmiştik ama yol arkadaşlarınıza ihanet edinceye kadar' dedim. Onun üzerine 'ben ihanet etmedim' dedi ve ismimi sordu. 'Asıl ihanete uğrayan ben oldum' dedi ve kendisini savuna durumuna geçti. Nedenini anlatmaya çalıştı.

"KORUMASI BAŞPARMAĞIMI BÜKTÜ"

Burada da yakın koruması olacak ki benim herhangi bir fiziki hareketim olmamasına rağmen başparmağımı bükmek suretiyle acımasına sebebiyet verdi. Sonra elimi öptü ve helalleştik, ayrıldılar. Böyle bir tepkimi ortaya koydum" ifadelerini kullandı.