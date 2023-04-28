Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ı görmemezlikten geldi

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Bir ittifak daha 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Son olarak Konya'da vatandaşla bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim otobüsü ile şehri dolaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile karşılaştı.

"AHMET BEY GEL"

O anlar etraftakiler tarafından kayıt altına alınırken Özdağ ve Davutoğlu birbirine el salladı. Özdağ, "Ahmet Bey gel ya!" diye seslenirken; Davutoğlu'nun otobüsü ise trafikte ilerlemeye devam etti.

DAVUTOĞLU HAKKINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İki lider arasında geçtiğimiz aylarda soğuk rüzgarlar esmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat!" ifadelerini kullanmıştı.