Ahmet Özer\'in gözaltına alınmasına İmamoğlu\'ndan ilk tepki

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

"SAYIN ÖZER, KIYMETLİ BİR BİLİM İNSANI"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Gözaltına alınan Özer'in bilim insanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

ÖZEL: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

CHP lideri Özgür Özel de Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir" dedi.