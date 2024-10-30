Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki

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Sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı'' ifadelerine yer verdi.

30.10.2024 10:10  Güncelleme: 10:22
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

"SAYIN ÖZER, KIYMETLİ BİR BİLİM İNSANI"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Gözaltına alınan Özer'in bilim insanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki

ÖZEL: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

CHP lideri Özgür Özel de Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir" dedi.

Ahmet Özer\'in gözaltına alınmasına İmamoğlu\'ndan ilk tepki

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • mustafa sagdic:
    sadece akp pkk ile gorusur. bahceli ocalana ozgurluk sloganlari atar. ama suclusu chpdir. 48 95 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Yanık kremi kullan imamoğlu 103 29 Yanıtla
  • Cihan Kayan:
    seni de göreceğiz eyyyyy İMAMOĞLU devran yakındır 81 28 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Tabi bütün terör örgütü ile görüşsün. Bizde öğlene kadar bekleyelim uykusunu alsın öyle gelelim ekremos o zaman 81 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    80 milyonun gözü önünde hakemlerin salıncağına binen 5sarayada operasyon bekliyoruz Beşiktaşın emeği çalınmıştır buna seyirci kalmak suça ortak olmak demektir 32 45 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    afam 14 o3z gorustuyse pkk ile. neden o pkk liyi yakalamafiniz ? neden bahceliye sorusturma acilmadi ?? 15 45 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    aklınıza ilk gelen kumpas deilmi inanın PKK lilarin yüzde ellisi okumuş militanlar bir insanın ruhu değişmez bazı insanlarin ruhuna işlemiş ülkeyi bölmek Allah fırsat vermesin aminn 48 7 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    geç kaldın,imam bayıldı 39 10 Yanıtla
  • Neccom:
    o zaman kimseyi suçlayamazsın. suçu varsa kendini anlayacak. emniyet prosedür olarak görevini yapmış 36 5 Yanıtla
  • malkoç erdinç:
    pkk lideriyle görüşmüş te ne olmuş?hem Cumhuriyeti biz kurduk cart curt.... 25 8 Yanıtla
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