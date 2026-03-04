Aile Bağımlılıkla Mücadelede Temel Destek Olmalı - Son Dakika
Aile Bağımlılıkla Mücadelede Temel Destek Olmalı

Aile Bağımlılıkla Mücadelede Temel Destek Olmalı
04.03.2026 22:31
Tuğba Işık Ercan, bağımlılıkla mücadelede aile yapısının güçlendirilmesini savundu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bağımlılıklara karşı en güçlü savunma hattımız aile kurumumuzdur. Aile, her bir ferdin güvenle sığınabileceği liman olduğunda, gençler hayatın zorlukları karşısında daha sağlam durur. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele politikalarının, aile kurumunun güçlendirilmesiyle birlikte eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerekmektedir" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ercan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ercan daha sonra AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Pehlivanlı, Kadın Kolları Başkanı Temoçin ve beraberindekilerle madde bağımlısı gençlerin, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla hayata geçirilen 'Huzur Köy'ü ziyaret etti. Burada Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Adem Tonga ve merkez yetkililerinden bilgi alan Ercan, merkezdeki atölyeleri gezerek tedavi gören gençlerle bir araya geldi.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ARTIK SİSTEMATİK BİR ZEMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Ercan, burada yaptığı konuşmada gördükleri tablonun, umudun ve yeniden başlangıcın mümkün olduğunu herkese gösterdiğini söyledi. Her bir gencin gözlerinde hayata yeniden tutunma iradesini görmenin, bu merkezlerin ne kadar hayati bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Ercan, "Devletimizin sosyal politikalar alanında ortaya koyduğu kararlı irade sayesinde, bağımlılıkla mücadele artık çok daha güçlü ve sistematik bir zeminde yürütülüyor. AK Parti hükümetleri döneminde, bağımlılıkla mücadele güvenlik, sağlık ve sosyal politikaların ortak zeminde yürütüldüğü bütüncül bir anlayışla ele alınmıştır. AMATEM ve ÇEMATEM'lerden rehabilitasyon merkezlerine, önleyici eğitim çalışmalarından aile temelli sosyal destek mekanizmalarına kadar güçlü bir altyapı inşa edilmiştir. Huzurköy'de bu iradenin sahadaki somut ve etkili örneklerinden biridir. Arındırma sürecini tamamlayan gençlerimizin burada psikososyal destek alarak, meslek edinerek ve üretime katılarak yeniden sosyal hayata hazırlanması son derece kıymetlidir" dedi.

'EŞGÜDÜMLÜ YÜRÜTÜLMESİ GEREKMEKTEDİR'

Bağımlılığın, bireysel bir mesele olmanın ötesinde aileyi, mahalleyi ve toplumsal yapıyı etkileyen geniş bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Ercan, dünyada 15 yaş üstü yaklaşık 1,3 milyar insan tütün kullandığını, 400 milyon insanın alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini, 292 milyon insanın madde bağımlılığıyla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Ercan, "Küresel ölçekte büyüyen bu tablo, ülkelerin kararlı ve çok boyutlu politikalar üretmesini zorunlu kılıyor. Türkiye de bu küresel tablo karşısında güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymaktadır. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi, bu mücadelenin toplumsal bir seferberlik ruhuyla ele alındığını göstermektedir. Bağımlılıklara karşı en güçlü savunma hattımız aile kurumumuzdur. Aile, her bir ferdin güvenle sığınabileceği liman olduğunda, gençler hayatın zorlukları karşısında daha sağlam durur. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele politikalarının, aile kurumunun güçlendirilmesiyle birlikte eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerekmektedir" dedi.

'ANNELER RİSK SİNYALLERİNİ EN ERKEN FARK EDEN KİŞİLER'

Özellikle gençlerin karşı karşıya kaldığı sosyal kırılganlık alanlarını dikkatle analiz etmek zorunda olduklarını belirten Ercan, TÜİK'in 2024 verilerine göre, 202 bin 785 çocuk suça sürüklenme iddiasıyla adli kayıtlara geçtiğini vurguladı. Ercan, "Yaralama yüzde 40,4, hırsızlık yüzde 16,6, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satma ya da satın alma yüzde 8,2 oranındadır. Bu tablo, risk faktörlerinin erken aşamada tespit edilmesini ve aile temelli önleyici politikaların güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de bu anlayışı sahaya taşıyoruz. Sağlık Politikaları Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı eğitim programlarımızı başlattık. Sadece 1,5 ayda 51 bin vatandaşımıza ve özellikle annelerimize ulaştık. Aile bilinçlendirme programlarımızla bağımlılık risklerini, erken uyarı işaretlerini ve başvuru mekanizmalarını anlattık. Sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmeler gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sahadaki en güçlü gözlemimiz şudur; Anneler risk sinyallerini en erken fark eden kişilerdir. Aile içi bağımlılığın yükünü çoğu zaman kadınlar taşır. Mahalle bazlı sosyal risk haritalaması çalışmalarımızla risk yoğunluğu bulunan bölgelerde ailelere ulaşıyor, onları ilgili kurum ve hizmetlerle buluşturuyoruz" dedi.

Geçen günlerde İstanbul Çekmeköy'de yaşanan elim hadisenin herkesi derinden yaraladığını söyleyen Ercan, "11. sınıf öğrencisi bir gencin, bir öğretmenimizi hayattan koparması, bir öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralaması toplum vicdanında derin bir iz bırakmıştır. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralı öğretmenimize ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

'HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Ercan ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katıldı. Kadın Kolları ve STK'larla birlikte iftar yapan Ercan burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin savunma sanayisinin merkezi haline geldiğini belirterek, "ROKETSAN geliyor, MKE AŞ daha kuvvetleniyor. İnşallah böylece hem istihdam artacak hem de bu yatırımlarla birlikte daha da beldemiz, ilçemiz ve ilimiz çok daha gelişecek Allah'ın izniyle inşallah. Bu son haftada İran'da İsrail'den dolayı başlayan bir savaş var ama bunun öncesi de vardı zaten. Sadece bu 3 günlük bir mesele değil. Biliyorsunuz 3 yıldır, neredeyse daha fazla Gazze'de bir kanayan yaramız var bizim. Bunun haricinde etrafımız aynı şekilde. Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Ne kadar şükretsek azdır Allah'a" dedi.

Kaynak: DHA

