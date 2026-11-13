Aile Bakanlığı, çocukları silaha özendiren paylaşımına erişim engeli getirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medyada çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, söz konusu paylaşımda havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlığımızca, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."