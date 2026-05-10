Aile ve Annelerin Gücü Vurgulandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim için bağımsızlık, hürriyet ne anlam taşıyorsa aile temelli birlik, beraberlik halinde bu toplumun geleceğini inşa etmek de aynı derece öneme sahip. O yüzden siyasetteki varlık sebebi, yarınların büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa etmek olan bu kutlu kadronun en önemli değerlerinden biri şüphesiz ailedir, aile olmaya daha devam edecektir." dedi.

Ayvalık Vilayetler Evi'nde düzenlenen Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'nda konuşan Büyükgümüş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Büyükgümüş, bir toplumda annelerin gücü sapasağlam değilse orada gelişmeden, ilerlemeden bahsedilmeyeceğini belirterek, anneliğin her zaman bir toplum için en güçlü bayraktarlardan biri olduğunu sürekli söylemeye, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceklerini anlattı.

Bu meselenin artık gittikçe siyasallaşan, dünya çapında türlü oyunlara da konu olan bir mesele olduğunu da bildiklerini vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte geçtiğimiz günlerde bir çok uluslu şirketin Türkiye için organize ettiği reklam filmini hep birlikte izledik gördük. Buna münferit bir hadise olarak bakamayız. Anneliğin, annenin ne ifade ettiğini, evlat sahibi olmayı, evladın ne olduğunu, ailenin ne olduğunu hayatta hiçbir kavramla kurumla yer değiştirmek mümkün değildir. Böylesine bir düşünce ancak çok açık bir şekilde ifade ediyoruz bu şirketin dünyanın farklı yerlerinde de aynı konuda aynı temada yaptığı reklam filmlerini o şekilde yapmadığını fakat söz konusu Türkiye olunca, Müslüman bir ülke olunca ve anneliğin, medeniyetimizin kalbinde yer aldığı bir toplum olunca farklı bir stratejinin gözetildiğini de biliyoruz. Onun için aileye saldıranlara karşı, anneliği tahrif etmeye çalışanlara karşı, kadınlarla erkekler arasına bir savaş iklimi sokmaya çalışanlara karşı biz birlikten yana medeniyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla kararını vakarlı bir şekilde durmaya devam edeceğiz."

Büyükgümüş, Batı toplumlarının çelişkiler üzerine ilerleyebildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu onların meselesidir. Öğrencilik yıllarında özellikle yaptığımız önemli bir tartışma şuydu. Bizim medeniyetimizin geleceğinde bireysellik mi? Toplumsallık mı? İşte birini liberaller ötekini de sosyalistler hararetle savunurlar. Bizse medeniyetimizden aldığımız şuur ve ilhamla ne birey ne toplum, bireyin özgürlüğünü gözeten toplumun meseleleriyle hemhal olan aile temelli bir düzenin savunucuları olmaya devam edeceğiz. Bu yolda ödememiz gereken bedel neyse bunu ödemeye hazırız. Bu doğrultuda vermemiz gereken mücadele, savaş neyse bunu vermeye de hazırız. Bizim için bağımsızlık, hürriyet ne anlam taşıyorsa aile temelli birlik, beraberlik halinde bu toplumun geleceğini inşa etmek de aynı derece öneme sahip. O yüzden siyasetteki varlık sebebi, yarınların büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa etmek olan bu kutlu kadronun en önemli değerlerinden biri şüphesiz ailedir, aile olmaya daha devam edecektir."

"Allah'a çok şükür eski Türkiye yok"

Strateji toplantılarını büyük bir heyecanla teşkilatın geleceği için önemli kararları aldıkları bir faaliyet olarak gördüklerini belirten Büyükgümüş, haziran ayı itibarıyla bu toplantı serisini tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Büyükgümüş, dünyanın büyük bir kırılmadan geçtiğinin altını çizerek, "Adeta bu yaşanan çatışmalar dünyanın ilerleyeceği yöne dair bir önemli eşikte olduğumuzu bize gösteriyor. Burada insanlığa dair ne kadar değer hakka, hukuka, adalete dair ne kadar düşünce varsa hepsini ayaklar altına almaya gayret eden, bu doğrultuda ilerleyen bir zulüm şebekesinin yeryüzünü ifsat etmeye çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Büyükgümüş, "7 Ekim'den itibaren özellikle silah teknolojilerinin de burada denenmesi marifetiyle insanlık dışı gaddarca, zalimce bir düzenden bahsediyoruz. İnsanlığın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Allah'a çok şükür eski Türkiye yok. Bugün sahip olduğumuz güçle, kudretle diplomaside sözümüzün tesiriyle Allah'a çok şükür ateşkes noktasına kadar ulaşabildik. Ha bu ulaştığımız nokta yeterli mi? Değil. Burada daha adım atmamız gereken çok hususlar var." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, Türkiye'nin dünya mazlumlarının umudu olduğunu belirterek, "Özellikle son 25 yılda AK Parti hükümetleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, Cumhur İttifakı'nın gücüyle burada attığımız adımlarla Türkiye'nin caydırıcı bir güç haline gelmesi Anadolu'yu tüm insanlık için bir umut adasına dönüştürmüş durumda. Sadece istikrarıyla değil ürettiği teknolojiyle, savunduğu siyasetle dünyaya yeni bir pencere olarak açtığı umut dolu mesajlarıyla Türkiye bugün insanlığın umududur. Biz de bu umudun ana taşıyıcısıyız." dedi.

"Türkiye burada iddialı"

Siyasetin en büyük gücünün samimiyet olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Biz sosyal medyada bir takım çalışmalar yapabiliriz, diğerleri de yapabilir. Biz açık hava toplantıları organize edebiliriz, onlar da edebilir. Çalışmalar yaparız, onlar da yapabilir ama bizim yapabileceğimiz onların asla yapamayacağı milletimizin gözünün içine baka baka bizim doğruları, hakikati, elimizi ulaştırarak, gönlümüzü açarak yapacağımız çalışmalardır. Bunu sadece bu teşkilat başarabilir. Onun için nerede üstünlüğümüz olduğunu, en önemli stratejik gücümüzün nerede olduğunu, asla atlamamalıyız. İçerisinden geçtiğimiz bu önemli zaman diliminde Türkiye'nin gücü Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle AK Partimizin varlığıyla iç içe geçmiş durumda. Dünyadaki bu zalim düzeni sona erdirecek, düğümleri çözecek, geleceği huzurla, adaletle, kardeşlikle yeniden inşa edecek en büyük umutlardan birinin Türkiye'mizden yeşereceğine inanıyoruz. Onu yeşertecek olan işte bu kadronun gayretleri çabalarıdır."

Büyükgümüş, bir yandan da Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın bu hafta gerçekten iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz, hepimizin göğsünü genişleten işte SAHA 2026'daki gelişmeleri, birlikte izledik. Orada teknolojik yeni attığımız adımlar, başardığımız yeni kabiliyetler adeta görücüye çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız da programa teşrif ederek orada artık yeni nesil bir harp teknolojisi düzenine ilerlediğimizi ifade etti. Yani var olan gerçeklikler, kabuller bunlar değişiyor. Şöyle avucumuzun içine sığabilecek uçaklar bütün harp teknolojilerini, harp seyrini değiştirebilecek yeni nitelikler kazanıyor. Türkiye burada iddialı. Uzun yıllar sonra bir milat olarak göreceğimiz şekilde sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'nin bu yeni düzenin kurucu aktörü olacağını ilan etti."

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Haydar Ali Yıldız, bölge il başkanları, il koordinatörleri ve ilçe başkanları katıldı.