Aile ve Gençlik Fonu\'na Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 154 bin 788 gencimiz fondan faydalanmaya hak kazandı. Fondan daha fazla gencimizin yararlanması için hem gelir şartını yükselttik hem kredi miktarını artırdık. Çünkü biz gençlerimizin aile kurmasını bir tercih değil, güçlü bir geleceğin teminatı olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'ne katıldı. Programda ayrıca AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Programda ailenin biyolojik ve toplumsal gerçekliği, ailenin hukuk ve devlet düzenindeki yeri, çocuk merkezli bir bakışla demografi ve nüfus meselesi, aile normlarının geleceği başlıkları ele alındı.

'KİMLİK KAVRAMLARININ BULANIKLAŞTIRILDIĞI KÜLTÜREL BASINÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Göktaş, şu anda pek çok ülkenin aileyi yalnızca sosyal yapı olarak görmediğini, aile kurumunu ve dinamik nüfus yapısını stratejik bir perspektif ile ele aldığını söyleyerek, "Şehirleşme artıyor. Çalışma saatleri uzuyor. Dijital mecralar gündelik hayatın her anına nüfuz ediyor. Tüketim baskısı derinleşiyor. Yalnızlaşma artıyor ve kuşaklar arasındaki bağlar zayıflıyor. Bütün bu gelişmelerin hepsi ailenin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Ayrıca cinsiyetsizleştirme üzerinden kimlik ve rol kavramlarının bulanıklaştırıldığı küresel bir kültürel basınçla karşı karşıyayız. Tam da böyle bir dönemde aile, doğru desteklerle güçlenen bir toplumsal güvenlik alanı haline geliyor. İşte bu nedenle aileyi güçlendiren her adım insan haklarını da güçlendiren bir adım haline geliyor" dedi.

'AİLEYİ GÜÇLENDİREN PROJELER HAYATA GEÇİRDİK'

Göktaş, aileyi merkeze alan politikaları çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellediklerini vurgulayarak, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler, iş dünyası ve yerel yönetimler 'Aile Yılı'na özgü çalışmalar yürüttüler. Bakanlık olarak yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Aileleri ve evlenecek gençleri desteklemek için 2 bin 47 kurumla iş birliği yaptık. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren projeler hayata geçirdik. Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız 'Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 154 bin 788 gencimiz fondan faydalanmaya hak kazandı. Bugün itibarıyla 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesini gerçekleştirdik. Fondan daha fazla gencimizin yararlanması için hem gelir şartını yükselttik hem kredi miktarını artırdık. Çünkü biz gençlerimizin aile kurmasını bir tercih değil, güçlü bir geleceğin teminatı olarak görüyoruz" diye konuştu.

YALÇIN: MUHALEFETİN AİLEYE DAİR NET TUTUMLARI YOK

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise "Son dönemde özellikle küresel siyasette meydana çıkan bazı gelişmeler, bizi aile meselesini çok daha önemli bir yere koymak mecburiyetinde bırakıyor. Biz AK Parti olarak pozisyonumuzu bu konularla ilgili oldukça net bir şekilde dile getiriyor olmamıza rağmen bu konuyu hala yeterince ciddiyetiyle kavrayamamış olanların da var olduğunu görüyoruz. Maalesef bugün ülkemizdeki birçok muhalefet partisinin, başta ana muhalefet partisinin aileye dair tutumlarını net bir şekilde ortaya koyamadığını görüyoruz. LGBT meselesinde açık bir pozisyon üretmiş değiller. Aileyi savunup savunmadıklarını, kadın erkek ilişkilerinde neyi söylediklerini çok net bilmiyoruz. Tabii ki bunun değerlendirmesini vatandaşlarımız yapacak. Biz ailenin en kutsal birlikteliklerden bir tanesi olduğunu ve aileyi ister küresel ister yerel her türlü saldırıdan, insana verdiğimiz değer nedeniyle korumaya gayret edeceğimizi açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Buradan da çağrımızdır; ey Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalif partileri; siz de bu toplumun önüne çıkıp cesaretle aile konusuna dair pozisyonunuz, siyasetiniz ve bu topluma taahhütleriniz nelerdir açık yüreklilikle dile getirin, buyurun siyasi mekanda bunun tartışmasını yapalım" dedi.