Bakan Yardımcısı Öncü'den Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Öncü'den Hakkari'ye ziyaret

07.09.2022 17:46
Bakan Yardımcısı Öncü'den Hakkari'ye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda karşılanan Bakan Yardımcısı Öncü, daha sonra Hakkari il merkezine geçti. Pagan Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, müdür yardımcıları ve kurum personeli tarafından karşılanan Öncü, bir süre Kasımoğlu ve Müdür Kaya ile sohbet ettikten sonra kurumun tüm katlarını ziyaret ederek personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezini de ziyaret eden Öncü ve beraberindekiler, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve usta öğreticiler tarafından karşılandı. Burada usta öğreticilerle bir süre sohbet eden Bakan Öncü, çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Köroğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Öncü ve Vali Yardımcısı Kasımoğlu, daha sonra Hakkari Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hakkari Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek buradaki doğal ürünler ile ilgile kadınlardan bilgi aldı.

Şehit ve engelli ailelerini de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Öncü'nün akşam saatlerinde Hakkari'den ayrılması bekleniyor. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Fatma Öncü, Salih Kaya, Yüksekova, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Öncü'den Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika

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