Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

İSTANBUL - AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti, milletimizin her anında hep yanında. Eser ve hizmet siyasetiyle çok şükür ilk günkü aşkla Bahçelievler'deki değişime hepimiz şahitlik ediyoruz. Algı belediyeciliği değil, sosyal medya belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik. Eser belediyeciliği" dedi.

AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Program başında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlama konuşması içerikli video gösterimi yapıldı. Program, protokol konuşmaları ile devam ederken bütçe raporları okundu. Kongre gündemi ile ilgili okuma, müzakere ve oylamaların sonunda program sona erdi.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler herkes biliyor ki zor bir bölge. İstanbul gibi kozmopolit bir ilçe. Çok muhafazakar arkadaşların veya çok sosyal demokrat arkadaşların olduğu bir yer değil. Aynı İstanbul gibi karışık. Hamdolsun bu zamana kadar Bahçelievler teşkilatı, kurucu başkanımız Fikret ağabeyden beri tüm hizmet eden başkanlarımız bu görevi layığıyla yapmıştır. Yapmaya da bundan sonra devam edecektir. Salonumuz yaklaşık 1100 kişilik ama 2000 kişi burada. Bu sadece bir parti tanımıyla anlatılacak bir şey değil. Bu bir dertlenmeyle, davayla, bir sevda ile anlatılabilecek bir şey. Çünkü Bahçelievler'de 2024 ve daha önceki seçimlerde bir tarih yazılmıştır" dedi.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, "Çok kıymetli teşkilat mensuplarımız karşısında il başkan adayı olarak söz almış bulunmaktayım. 7 Şubat tarihinde gerçekleştireceğimiz il başkanlığı kongremizin adayı olarak bizleri uygun gören saygı değer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. İnşallah, Bahçelievler teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde bir tablo oluşturdu. Bundan sonraki süreçte yalnız AK Partili seçmenlerimiz değil, bize hiç gönül vermemiş, bize mesafeli olan başka partilere gönül veren kardeşlerimizin de kapısına gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre'de konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yirmi üç yıldır ilk günkü gibi aynı heyecan, aynı coşkuyla gece gündüz demeden çalıştınız, çalışmaya devam ediyorsunuz. İşte bu belediyemizi de çok şükür yıllardır olduğu gibi şimdiden sonra da eser ve hizmet siyaseti için durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışmaya da devam ediyorsunuz. Ben dava neferlerimize her birinize gerçekten ailenizden fedakarlık ederek, çevrenizden fedakarlık ederek Cumhurbaşkanımızın yolunda yürüdüğünüz için bu kutlu davada gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla devam için durmadan yorulmadan durmak yok, yola devam dediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ne diyordu. Biz gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle kader birlikleriyle yapan bir parti şiarıyla hareket etti. Bugün Türkiye'nin en güçlü siyasi partisiyiz. Ama en güçlü siyasi partinin en çok üye sayısı olan partiyiz. Ben herkesle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım AK Parti sadece milletimizin değil tüm mazlum ve mağdur milletlerin de umudu. Dün ensar olup kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimiz özgür oldular. Bugün yaşadığı zulümden sonra Filistin'de inşallah özgürlüğüne koşuyor. İlan edilen ateşkes barış ve istikrarın sağlanmasından hepimize umut oluyor. Topraklarını ve özgürlüklerini büyük bir cesaretle koruyan Filistin'in kadınlarına, çocuklarına, tüm halkına selam olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti milletimizin her anında hep yanında. Eser ve hizmet siyasetiyle çok şükür ilk günkü aşkla Bahçelievler'deki değişime hepimiz şahitlik ediyoruz. Algı belediyeciliği değil, sosyal medya belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik. Eser belediyeciliği. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için yılmadan, yorulmadan çalışan çok şükür güzel belediye başkanlarımız var. ve bu hizmetleriyle inşallah İstanbul'a çok daha güzel hizmetler önümüzdeki dönemde bu heyecanla, bu coşkuyla inşallah getirecek miyiz? İnanıyorum ki Bahçelievler'de olduğu gibi İstanbul'da da Türkiye yüzyılı şehirleri vizyonumuzla daha büyük işler yapılacak" dedi.