Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kars\'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kars'a geldi.

Bakan Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kars'a geldi. Bakan Göktaş, Kars Valiliği'ni ziyaret etti. Göktaş'ı Vali Ziya Polat, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger karşıladı.

Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Kars İl Başkanlığına geçerek partilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş'ın AK Parti İl Başkanlığı ziyareti basına kapalı olarak devam etti. - KARS