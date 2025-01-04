Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a "Sarıkamış Ekspresi" ile gelen gençleri karşıladı.

04.01.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a "Sarıkamış Ekspresi" ile gelen gençleri karşıladı.

Ankara'dan yaklaşık 27 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış Tren Garı'na ulaşan treni karşılayan Göktaş, bazı gençlere çiçek takdim etti.

Bakan Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı vesilesiyle ecdat yadigarı topraklarda bir arada olduklarını belirterek, "Bugün Türkiye'den ve yurt dışından ayrıca Bakanlığımızın çeşitli hizmet gruplarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik." dedi.

"Çok gururlu ve heyecanlıyız"

Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a birçok gencin ilk defa geldiğini dile getiren Göktaş, "Evlatlarımızın bir çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi, onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de kahramanlıklarını aktarmak üzere böyle programlar düzenliyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız, Türk askeri her şartta kahramanca mücadele etmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem de yarın yürüyüşlerimiz olacak. Şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geleceğiz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhları şad olsun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı kafileyle, "Sarıkamış Ekspresi" 3 Ocak Cuma günü 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan hareket etmişti.

Karşılamada, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış, Politika, Ankara, kars, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş 'Sarıkamış Ekspresi'ni karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.