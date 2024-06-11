Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TÜBİTAK iş birliğiyle şiddet uygulayanlara yönelik programlar geliştirecek - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TÜBİTAK iş birliğiyle şiddet uygulayanlara yönelik programlar geliştirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilecek bir projenin faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Göktaş, şiddet uygulayanlara etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçladıklarını söyledi.

11.06.2024 18:06
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "TÜBİTAK iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜBİTAK ile iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Bakan Göktaş, kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda eşit haklara sahip olmasının, kalkınmanın ve küresel barışın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna işaret ederek, "Dünyada kadın hakları mücadelesinde önemli adımlar atılmış olsa da, bu alandaki ilerlemenin yavaş ve düzensiz olduğu gözlenmektedir. Her alanda hızlı gelişmelere şahit olduğumuz 21. yüzyılda, hala pek çok ülkede kadınlar eğitim, sağlık, iş hayatı, gelir ve siyaset gibi alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olamamaktadır. Bu anlamda kadınlar hala karşı karşıya olduğu eşitsizlikleri ve görünmez engelleri aşabilmenin, cam tavanları kırabilmenin yollarını arıyor. İstihdam farklılıkları, mesleki ayrışma, bakım sorumlulukları nedeniyle kariyerlerine ara verme olasılıklarının daha yüksek olması iş gücü geliri farklarını sürdürmekte ve yaşam boyunca gelir eşitsizliklerini pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün Gazze'de herkesin gözlerinin önünde yaşanan insani krizi, İsrail'in pervasızca sürdürdüğü, soykırıma varan eylemlerini görmezden gelemeyiz. El birliği ile görünmez kılınan Filistinli kadınların ve çocukların yaşam haklarını savunmak için de mücadele edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 10 Haziran tarihli kararını önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu kararın, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Gazze'deki tüm soykırım mağdurlarının adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasına vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınlarla ilgili çalışmalarla bugün kadın milletvekilli oranının yüzde 20'ye ulaştığını söyleyen Göktaş, "Bunun yanı sıra 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e; kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6'ya yükseldi. Diğer yandan Türkiye, 2007-2023 döneminde, kadının iş gücüne katılma oranını 14,6 puan, kadın istihdam oranını 12 puan artırarak, bu oranı OECD ülkeleri arasında en fazla artıran ülke konumundadır. Bugün, Bakanlığımızın çatısı altında çalışan 33 bin 604 kadrolu ve sözleşmeli kadın personelimizin sayısı toplam çalışan sayısının yüzde 60'ına tekabül ediyor. 12. Kalkınma Planı kapsamında, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz, toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkün olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kadının girişimciliğin, desteklediklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu amaç doğrultusunda kamu ve özel sektör temsilcileri, başarılı kadın girişimcileriyle bir araya gelerek kadın girişimciliğinin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine dair istişarelerde bulunduk. Bunun yanı sıra kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki önemli protokol imzaladık. Bu protokollerden ilki kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılmasına yöneliktir. Böylece kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına, yeni beceriler kazanmalarına ve işletmelerini büyütme süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kadıngirisimci.gov.tr adıyla bir web portalı kurduk" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş, "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi' projemiz ile şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlıyoruz. Yine TÜBİTAK ile iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TÜBİTAK iş birliğiyle şiddet uygulayanlara yönelik programlar geliştirecek - Son Dakika

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