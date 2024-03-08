Politika

"Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" isimli program düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, son 22 yılda kadınlar için yapılan çalışmalardan ve gelecek projelerden bahsederek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kadınların işgücüne aktif katılımının ülke ekonomisine sağlayacağı katkının önemine dikkat çeken Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağı vurgusunu yaptı.

"Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak"

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Bugün, hayatın her alanında eşit fırsatlara ve eşit imkanlara sahip olan kadınlarıyla güçlü bir Türkiye var. Kadınlar, siyasi, sosyal ve hukuki haklarda önemli kazanımlar elde etmiştir. Kadın katılımını hayatın her alanında güçlendirdik. Tüm bu kazanımları eşit bir şekilde istisnasız tüm kadınlar için ulaşılabilir kılmak sizin eserinizdir. Nobel ödülü alan kadının da, Belçika'da değerlerini savunduğu için partisinden ihraç edilen milletvekilinin de yanında siz oldunuz. Uluslararası müsabakalarda ay yıldızımızı temsil eden sporcu kızlarımıza da, şehit annelerine de, Diyarbakır annelerine de siz destek oldunuz. Bugün bu ülkenin başörtülü bir doktoru, bir hakimi, bir profesörü, bir pilotu, bir milletvekili, bir bakanı varsa bu sizin sayenizdedir. Sizin öncülüğünüzde 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kadınların yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. 8 Mart'ın Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insanüstü bir güçle mücadele eden kadınların sesi ve sözü olmasını diliyorum" dedi.

"2028 sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e yükseltilmeyi hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, son 22 yılda yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek yeni projelerden bahsetti. Göktaş, "2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Bu strateji belgesini kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde temsil gücü yüksek bir katılımla hazırladık. Eylem Planımızı Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım, Çevre ve İklim Değişikliği olmak üzere 5 ana eksende belirledik. Planımız da 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşuyor. Bu kapsamda kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimini ve etkin katılımını hedefliyoruz. Kadınlara tüm yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını gözeten, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan kadının değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz. Siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz. Kadını metalaştıran, araçsallaştıran ve sömüren ideolojilerin etkisinden kurtarmak istiyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta etkin roller üstlenmeleri yalnızca bireysel bir kazanım değildir. Bu aynı zamanda toplumsal ve sosyal gelişimi sağlayan, kalkınma hızını destekleyen temel bir değerdir. Son 22 yılda kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. 12. Kalkınma Planımızda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e yükseltilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş yeni bir projenin müjdesini verdi

Bakan Göktaş konuşmasını, "Bu hedefi gerçekleştirmek adına geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Diğer yandan, yine bu protokol kapsamında kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız" ifadeleriyle sonlandırdı. - İSTANBUL