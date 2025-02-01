Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Tokat\'ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Politika

Sivas'taki programlarının ardından Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Karayolu ile Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özdemir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Bakan Özdemir, havayolu ile İstanbul'a hareket etti. - TOKAT