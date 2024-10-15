Aitou Köyü'ne Saldırı: BM Gözlemleri

Politika

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in nüfusun çoğunun Hristiyanlardan oluşan Aitou köyüne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyüne saldırı düzenlemişti. İsrail'in 1 yıldır devam eden çatışmalarda ilk kez Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, saldırıda can kaybını 21 olarak açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, açıklamasında Aitou köyündeki bir bina hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuk olduğunu duyurdu. Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Laurence, "Ölenlerden 12'si kadın 2'si ise çocuk. Vurulan binanın 4 katlı bir konut olduğunu anlıyoruz. Bu şartlar göz önüne alındığında uluslararası insancıl hukuk, savaş hukuku ve orantılılık ilkelerine saygı duyulduğuna dair ciddi endişelerimiz var" dedi.

Laurence, saldırıya ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. - CENEVRE