AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacak

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Zafer Cumhur İttifakı\'nın Olacak

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde ilçelerde düzenlenen SKM açılışlarında konuştu. Güngör, Cumhur İttifakı'nın zafer kazanacağını ve muhalefetin ağzını açamayacağını belirtti. Ayrıca, seçimlerde büyük bir farkla çıkacaklarını ve halkın kararını verdiğini söyledi.

04.03.2024 15:55  Güncelleme: 16:00
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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde hafta sonunu ilçelerde düzenlenen SKM açılışlarında geçirdi. İl Başkanı Güngör, "Milletimizle beraber zafer Cumhur İttifakı'nın olacak. Seçimde sandıktan öyle büyük bir farkla çıkacağız ki, muhalefet ağzını açamayacak" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde hafta sonu programına Cuma günü Hizmet İş Sendikası Denizli Şubesi tarafından sendikanın işyeri temsilcileriyle birlikte düzenlenen kahvaltıyla başladı. Sonrasında Buldan ilçesinde Cumhur İttifakı MHP Buldan İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu'nun seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan İl Başkanı Yücel Güngör, Sarayköy ve Çivril seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katıldı.

Vatandaşların ve partililerin büyük sevgisi ve ilgisiyle açılış töreninin yapılacağı alana gelen İl Başkanı Yücel Güngör, "Milletimizle beraber zafer Cumhur ittifakının olacak. Cumhur ittifakı olarak seçimde sandıktan öyle büyük bir oy farkıyla çıkacağız ki, muhalefet ağzını açamayacak. Her zaman olduğu gibi yine kayıp ettikleri seçime bahane bulamayacak. Halkımız kararını verdi. Seçime sayılı günler kaldı. Ama biz rehavete kapılmadan, gece gündüz demeden, Cumhur ittifakı olarak Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Osman Zolan'ın tekrar kazanması, ilçelerde seçmenin büyük desteğini alan, milletin gönlüne taht kuran adaylarımızın kazanması için çalışacağız. Seçimi inşallah büyük farklarla kazanacağız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, bu seçimi de hep birlikte kazanacağız" dedi.

"İlçelerimiz kararını vermiş"

İl merkez ve ilçelerde seçmenin yoğun katılımı, büyük ilgisi, sevgisi ve desteğiyle seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptıklarını hatırlatan İl Başkanı Güngör, "Bizim yerel yönetimlerde ustamız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, Başbakanlık yapan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz ona 28 Mayıs ta destek verdi. Cumhur ittifakı desteğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandık ve görevine devam ediyor. 2004 yılında da ilk AK Partili belediye başkanı olan daha sonra milletvekili ve bakan olarak halkımıza hizmetkar olan bakanımız Nihat Zeybekci'ye teşekkür ediyorum. Belediyecilik anlamında çok güzel bir Denizli bıraktı. Osman Zolan Başkanımızda aynı hızla yoluna devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak asla kendi çıkarlarımız ön planda olmadı. Başta AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak düsturuyla çalışıyoruz. Biz bu seçimde de büyük zafere Cumhur ittifakıyla imza atacağız. AK Parti, MHP teşkilatları olarak birlik beraberlik ve kardeşlikle rekor oy oranları bekliyorum. Bunu görüyorum başaracağız. Hep birlikte başaracağız. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacak - Son Dakika

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