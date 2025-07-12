AK Parti 32. Toplantısı'nda Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçmişten aldıkları tecrübe ve gelecek için ortaya koydukları vizyonla ülke ve millet için çalıştıklarını belirtti.

Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük AK Parti ailesi olarak, birliğimizden doğan iradeyi istişareyle güçlendirmeye devam edecek, ortak akılla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi sürdüreceğiz. Attığımız her adım, aldığımız her karar daha büyük ve güçlü Türkiye için. Toplantımız, teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe geçen, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" örneği gösterdiği hitabını dinlediklerini belirterek, "Milletimizin güvenliği ve bölgemizde huzurun tesisi için kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi ile ülkemiz daha güçlü ve önemli adımlar atacak, Türkiye Yüzyılı refahın ve barışın yüzyılı olacaktır. İstişare mekanizmalarımızı güçlendirerek milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmaların, AK Parti ailemiz ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihe not düşülecek bir konuşma yaptığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana istişare kültürünü merkeze alan, milletimizin iradesini siyasetin pusulası yapan AK Parti'mizin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. AK Parti ortak aklın, sağlam iradenin ve milletle kurduğu güçlü bağın eseri olarak bugün sınırları aşan bir vizyonla yoluna devam etmektedir. 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenen toplantımızda, hem geçmişin birikimini hem de geleceğin vizyonunu yeniden şekillendiriyoruz. Toplantımızda alınan kararların aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda birlik, beraberlik ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ülkeye, coğrafyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, "'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenen toplantımızı, asırlık hedeflere yürüdüğümüz bu önemli süreçte, kritik bir eşik olarak görüyorum. Medeniyetimizin köklü değerleri ve tarihi kazanımlarımız üzerine inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.