AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı - Son Dakika
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AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı

10.05.2022 17:49

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde bulunan şüpheli çanta, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha uzmanlarının patlattığı çantanın içerisinde çakmak gazı olduğu belirlendi.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Olay, saat 15.45 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların olayı emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatarak güvenlik önlemi aldı.

BOMBA İMHA UZMANLARI FÜNYEYLE PATLATTI

Bomba imha uzman ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine AK Parti Ataşehir İlçe binası önünde bulunan şüpheli paket uzaktan fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinde çakmak gazı olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği

"KAPÜŞONLU BİR GENÇ ÇANTAYI BIRAKTI"

Çantanın bırakıldığı yerin karşısında esnaf olan Murat Demir, "Biz burada arkadaşla beraber çalışıyoruz. Buradan geçerken, kafası kapüşonlu kapalı genç yaşlarda bir kişinin, buradaki atık kumbaranın üzerinde çantayı taktığını gördük. Çantayı takmakla biraz uğraştı. Polis arabası da karşı taraftan geçiyordu. Şüpheli burada ters istikamette hızlı adımlarla gidince şüphelendik. Burada da AK Parti binası var, şüphelendik. Polis merkezine haber verdik. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi. Şüpheli paketi patlattılar. İçinden bir şey çıkmadı herhalde. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket paniği
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Hisarcık, Ataşehir, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı - Son Dakika
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