AK Parti Aydın'da Erdem mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın'da Erdem mazbatasını aldı

AK Parti Aydın\'da Erdem mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti Aydın İl Kongresi'nde il başkanı olarak seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

15.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti Aydın İl Kongresi'nde il başkanı olarak seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Aydın İl Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimde il başkanı olarak seçilen Mehmet Erdem, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını teslim aldı. Aydın İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan'ın elinden mazbatasını teslim alan Erdem için seçim kurulu binası önüne gelen partililer de yoğun destek verdi. Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, parti teşkilatı içerisinde birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Tüm arkadaşları ile Aydın'ın her noktasında sahada olacaklarını belirten Erdem; "Hayırlısıyla mazbatamızı aldık. AK Parti İl Başkanlığı olarak hızla çalışmalarımıza zaten başlamıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Buharkent'ten Didim'e kadar bütün Aydın'da sahada olacağız. Yönetim olarak ilk toplantıyı mazbata almadan önce yaptık. Her hafta Pazartesi günleri yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki Pazartesi günü de il yürütme kurulumuzu açıklayacağız. Görev dağılımı yapıldıktan sonra yönetim olarak takım halinde şampiyonluğa doğru gideceğiz" dedi.

"Bizi izlemeye devam edin"

Seçimlere kadar önlerinde 2-3 yıllık bir süreç olacağını dile getiren Erdem, "Bizim için yeni seçim süreci başlamıştır. Önümüzde en erken 2028 yılı genel seçimi var. 2029 yılında da yerel seçimler var. Bizim de teşkilat olarak önümüzde 2-3 yıllık bir süreç var. Bu süreçte bu yönetim, partimizi genel seçime götürecek. Önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarımız var. Danışma kurulları oluşturacağız. Eski milletvekilleri, belediye başkanlarından danışma kurulları oluşturacağız. Bizi izlemeye devam edin" şeklinde konuştu.

"Bu tür istifalar normaldir"

Seçim sonrası il yönetiminde gerçekleşen istifalarla ilgili de konuşan Erdem, "İstifalar ilk ve son değildir. Sadece partimize mahsus bir durum da değildir. Kongrelerde yerini beğenmeyenler olur. Bu tür istifalar olabilir. Bize mahsus bir durum değil" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Aydın'da Erdem mazbatasını aldı - Son Dakika

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