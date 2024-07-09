AK Parti Aydın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini vurgulayarak, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Milletvekilleri tarım, turizm ve sosyal alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi verirken, İl Başkanı Gökhan Ökten ise seçimlerin ardından çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. MKYK Üyesi Umut Tuncer ise seçmen katılımının önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin istikrarlı bir siyaset anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

09.07.2024 12:53
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Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini belirtti.

Savaş, yaptıkları çalışmaları anlatarak, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de tarım, turizm ve sosyal alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Gökhan Ökten ise 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından değerlendirme yapıp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ökten, 4 yıllık seçimsiz dönemde teşkilat çalışmaları ve şehre yapılacak yatırımların takibine yoğunlaştıklarını belirterek, milletvekilleriyle istişare edip çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

MKYK Üyesi Umut Tuncer de yerel seçimlerde sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazla olduğunu belirterek, "Biz AK Parti'yiz öyle ilk rüzgarda sallanacak değiliz. İlk olumsuz sonuçta huzursuzluk yaşayacak hareket hiç değiliz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Aydın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Aydın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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