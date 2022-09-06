Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Yunanistan Başbakanı'na mektup - Son Dakika
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Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Yunanistan Başbakanı'na mektup

06.09.2022 13:38
Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Yunanistan Başbakanı'na mektup

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen'in kurtuluşunun 100. yılında, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizleri hakkında açıklama yaparak, yazdığı mektubu postane aracılığıyla Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e gönderdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen'in kurtuluşunun 100. yılında, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizleri hakkında açıklama yaparak, yazdığı mektubu postane aracılığıyla Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e gönderdi.

Milletvekili Subaşı mektubunda, "Bugünlerde kulağımıza bazı hadsiz haberler gelmektedir. Bu açıklamalar göstermektedir ki düşman ya birilerin maşası olmak hevesindedir yahut tarihten ders almamış durumdadır. Şayet 100 yıl evvel ayak bastığımız bu topraklardan arkasına bakmadan kaçanlar, birilerinin maşası durumunda ise biz bırakın maşayı, o maşayı tutan eli kesmesini iyi biliriz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenlerine katıldıktan sonra Gönen Postanesi'ne giderek, Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis'e mektup gönderdi. Postane önünde açıklama yapan Subaşı, "Bugünlerde kulağımıza bazı hadsiz haberler gelmektedir. Bu açıklamalar göstermektedir ki düşman ya birilerin maşası olmak hevesindedir yahut tarihten ders almamış durumdadır. Şayet, 100 yıl evvel ayak bastığımız bu topraklardan arkasına bakmadan kaçanlar, birilerinin maşası durumunda ise biz bırakın maşayı, o maşayı tutan eli kesmesini iyi biliriz. Dün, kahraman milletimizden ve yiğit Tülütabaklar'dan kaçanlar, acaba bugün yerli üretilen silah ve teçhizatlar ile dünyanın en güçlü ordularından biri durumundaki şanlı ordumuzdan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar mı? Dün, efendilerinin sözlerine güvenip yanılanlar ve terk edilenler, bugün hangi efendilerine güveniyorlar? Dün, binlerce askerini ölüme terk edenler, bugün girecekleri bir maceranın kaç yüz bin askerlerine mal olacağını hesap ediyorlar mı? Bugün Yunanistan'ı yönetenler ve onu kışkırtanlar şunu kafalarına soksunlar. Bugün konuşulması gereken şey, barışın ve adaletin tesisidir. Aksi takdirde düşünmeleri gereken husus, Balıkesir'in, İstanbul'un geleceği değil; Atina'nın, Selanik'in geleceğidir" dedi.

Milletvekili Subaşı, mesajının devamında, "Balıkesir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu bir kez daha kutluyor, bu vesile ile Milli Mücadele şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anmak istiyorum" açıklamasını yaptı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Yunanistan Başbakanı'na mektup - Son Dakika

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