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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Oldu - Son Dakika
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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Oldu

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu. İşte Yasin Kartoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Oldu
20.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:49
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Kartal Belediye Başkan Adayı ise Yasin Kartoğlu oldu.

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Küçükçekmece'de doğan ve ailesinin kökeni Malatya'ya dayanan Yasin Kartoğlu, eğitim hayatına İstanbul Küçükçekmece'de başladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yükseköğrenimini tamamlayan Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İki dönem boyunca başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrasında 4 Ekim 2017'de Belediye Meclisi tarafından Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2024 Mahalli İdareler seçimleri için bir kez daha aynı yerden aday gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Oldu - Son Dakika
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