Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor
24.10.2022 22:41
AK Parti, başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği öğrenildi.
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24.10.2022 22:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor - Son Dakika