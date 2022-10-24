Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor

24.10.2022 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor

AK Parti, başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği öğrenildi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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