AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı

03.08.2022 11:05
AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, partinin yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. AK Parti İl binasında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Yıldırım, göreve geldikleri bu günden bu yana teşkilatlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve istişarelerin sıkılaştırılması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı aydınlık yoldan ilerleyeceğiz. Şuan olduğu gibi tüm kademelerimiz ile ilimize hizmet etme gayesi içerisinde olacağız. Bilecik'te bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Muhalefete 'Suriye operasyonuna karşı çıkın' çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye 'işgalci', terör örgütü PKK/YPG'ye 'Kürt' dedi Muhalefete 'Suriye operasyonuna karşı çıkın' çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye 'işgalci', terör örgütü PKK/YPG'ye 'Kürt' dedi Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:05:50. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement