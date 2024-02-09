AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Bolu\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Bolu'da AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 ilçe ve 3 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.
Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Elitaş, 1994 yılında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile AK belediyeciliği başlattığını belirtti.
Elitaş, arkadaşlarının, kardeşlerinin, AK belediyeciliği, hizmet belediyeciliğini Türkiye'ye tanıttığını, gönül belediyeciliğinin nasıl olduğunu herkese anlattığını dile getirerek, "İnsanlarla bütünleşen, hizmet için gayret gösteren, onlara efendi değil, halim olmak için yola çıkan kadroların bir araya geldiği, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yoldan devam eden arkadaşlarımız, bugün dünyaya örnek olacak, Türkiye'de örnek alınacak belediyecilik sistemini komple hayata geçirdi." diye konuştu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartışması ve görevden aldığı Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz'dan özür dilemesine yönelik eleştirilerde bulunan Elitaş, Özcan'ın kendisine oy vermiş Bolu halkına hakaret ettiğini söyledi.
Elitaş, "Bolu halkı, Bolu beyliği yapan, despotluk yapan, tek adamcılık yapana karşı Köroğlu gibi yiğitlik yapan Muhammed Emin Demirkol ve onun arkadaşlarını seçerse Bolu tarihte kendisine biçilmiş kaftanı en güzel şekilde giymiş olacaktır." ifadesini kullandı.
Milletin iradesinin temsil edildiği yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel idarenin temsil edildiği yerin de belediye meclisinin toplandığı yer olduğunu belirten Elitaş, Bolu halkının 31 Mart'ta "Bolu Beyi"ni tahtından indireceğini, "Köroğlu"sunu seçeceğini söyledi.
Elitaş, partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile ilçe ve belde belediye başkan adayları için destek istedi.
Konuşmaların ardından Elitaş, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek tanıttı.
Tanıtım toplantısına, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Suat Güner, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şöyle:
"Kıbrıscık- Kemal Aktaş, Seben- Fatih Kavak, Dörtdivan- Hamza Efe, Yeniçağa- Recayi Çağlar, Mengen-Vural Turan, Göynük-Mehmet Demiröz, Mudurnu-Hüseyin Yağın, Gerede- Mustafa Allar, Gökçesu beldesi- İskender Çökelez, Taşkesti beldesi-Turgay Arıkan ve Karacasu beldesi-Sedat Bozoğlu."
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