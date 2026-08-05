AK Parti\'den \'Terörsüz Türkiye\' çerçeve yasa teklifi TBMM\'de

AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül ile MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç ve bazı milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, 12 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyleyerek, "Süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imza sahipleri olan DEM Parti, CHP, HÜDA-Par, Yeni Yol ve bağımsız milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 360'a yakın imza ile teklifimizi, TBMM Başkanlığına arz ettik. Teklifimize sonradan İç Tüzük kapsamı içerisinde destek verecek, imza atacak milletvekillerimiz de olacaktır" dedi.

CUMA GÜNÜ KOMİSYONDA

Güler, teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini söyleyerek, detaylarını paylaştı. Buna göre; kanun teklifi yalnızca PKK/KCK terör örgütü ve örgüt ile bağlantılı tüm oluşumları kapsayacak. Bu nedenle örgütün faaliyeti kapsamında örgüt lehine işlenen suçlar kanun kapsamında ertelenebilecek. Ancak örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten öldürme suçu ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ile 2005 yılı öncesinde müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ya da şahsi suç işleyen örgüt mensupları kapsam dışında tutulacak.

ERTELEME KARARLARI VERİLECEK

Teklif ile birlikte örgütün faaliyetine katılan örgüt mensuplarının üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. 5 yıl erteleme kararı verilen örgüt mensuplarının 2 yıl, 10 yıl ertelemelerde ise 3 yıl hak yoksunluğu sürecek. Erteleme kararı, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturmada ise yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından verilecek. Bu süre boyunca zamanaşımı işlemeyecek ve soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilen erteleme kararlarına itiraz edilebilecek. Bu sürede terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak. Ardından soruşturma ve kovuşturmaya devam edilecek ve yargılama süreci sonunda verilen mahkumiyet kararı ertelenmeyecek. Süre içerisinde terör suçu işlemeyenler için kovuşturma yapılmayacak. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenen ve teklif kapsamına gire suçlar ile ilgili süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak kurulun iznine bağlanacak.

KURUL OLUŞTURULACAK

Erteleme kararları bir sisteme kaydedilecek ve istenmesi halinde Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından talep edilmesi halinde, örgüt mensubunun süre içinde terör suçu işleyip işlemediğine dair sürecin tespiti için kullanılabilecek. Diğer taraftan örgüt faaliyeti nedeniyle mahkum olan örgüt mensuplarına yönelik düzenleme yapılacak. Buna göre; 15 yıl ve daha az hapis cezası alanlara 5 yıl, 15 yıl ve daha fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl ertelenebilecek. Aynı şekilde erteleme süreci kapsamında tahliye olup ilgili kanunlarda yer alan maddeler uyarınca terör suçu işleyenlerin erteleme kararı kaldırılıp, ceza infazına devam edilecek. Örgüt mensubu suç işlemezse ceza infaz edilmiş sayılacak. Sürecin takip edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan kurul oluşturulacak. Kurul ihtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturabilecek ve gerekli görülen kişileri toplantılara davet edebilecek. Kurul, çalışmaları hakkında TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek. Kurul, yapacağı dönemsel değerlendirmeler neticesinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunabilecek. Öte taraftan TBMM'de ise İzleme Kurulu oluşturulacak.

6 AY İÇİNDE BAŞVURABİLECEKLER

Kanun teklifiyle örgüt mensupları Türkiye'ye gelirken yanında getirdikleri veya söyleyecekleri silah, mühimmat ve malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamadan İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olacak. Örgüt mensupları MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben 6 ay içerisinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile görev verilen kurumlara yazılı olarak başvuracak. Başvuru yapmayan kişiler ile ilgili yargılama ve infaz süreçleri devam edecek. Kanun teklifi ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında görev alan kişiler için hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacak.

'İDARİ DÜZENLEMEYLE YAPILACAK İŞLER'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, PKK yönetici kadrolarının kapsam dışı olduğunu söyledi. Güler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma şartlarının esnetileceği ile ilgili soru üzerine, "Bunlar idari düzenlemelerle yapılabilecek işler. Ceza İnfaz Kurumlarımız belli; bütün kurumlarımızın yönetimi Adalet Bakanlığına ait. Dış güvenlik ise Jandarma Genel Komutanlığımıza aittir. İdari düzenlemelerle ilgili; ailelerin talepleri gerekirse Adalet Bakanlığının düzenleyici işlemleridir. Talepler süreç açısından kurum izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplin ve kurallara tabii olarak İmralı'ya akademisyen, gazeteci ziyaretleri, açıklamalar noktasındaki işlemler idari düzenleme içerisinde olabilir. Bunun için bir yasal düzenlemeye ya da statüye ihtiyaç yok" diye konuştu.

Güler, kayyım uygulamasının düzenlemede yer almadığını da söyledi.

'MİLLETVEKİLİNİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOK'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesi ile ilgili soru üzerine Güler, "Biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben hangi milletvekilinin neye karıştığını nereden bileyim. Bağımsız ve tarafsız yargı çalışmasını yürütüyor. Dolayısıyla herkes işine baksın" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da 'Siyasi Partiler Kanunu', 'Seçim Kanunu' ve 'İnfaz Kanunu'nda değişiklikler yapılacağını ifade etti.