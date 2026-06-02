AK Parti'den CHP'ye mutlak butlan tepkisi

02.06.2026 17:57
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'deki mutlak butlan kararının parti içi çekişmeden kaynaklandığını belirtti. TBMM'de siyasi partilerin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve karşılıklı suçlamalarıyla tartışmalı oturum yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. Bu mesele CHP'nin iç çekişmesinin, iç çatışmasının neticesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Kurban Bayramı süresince çok sayıda trafik kazasının yaşandığını hatırlattı. Trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ekmen, vatandaşların uçak ve otobüs bileti fiyatları dolayısıyla seyahat edemediğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın, istinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararına yönelik tartışmalarla geçtiğini söyleyen Ekmen, hukukçular arasında yargılama usulü ile tedbir kararı açısından görüş farklılıkları bulunduğunu savundu. Ekmen, "Bu karar, vatandaş tarafından zaman ve gündem ayarlı siyasi mühendislik kararı olarak görüldüğü için tartışma yarattı." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alım fiyatlarını açıkladığını anımsattı.

Buğday alım fiyatlarının enflasyon oranının altında artırıldığını savunan Çömez, "Köyler boşaldı. Ortalama çiftçi yaşı 58. Aktif olarak çiftçilik yapanların sayısı da azalıyor. Tarım planlı şekilde çökertiliyor." diye konuştu.

"Türkiye, bölgesinde adalet çağrısını yükselten bir ülkedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

İstanbul'un fethinin sadece "sur yıkma olayı" olmadığının altını çizen Akçay, 1453'te Bizans zulmüne son verildiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'deki zulmünün gözlerden uzak tutulamayacağına işaret eden Akçay, yaşananların İslam dünyasının ortak sınavı olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kudüs Paktı"nı gündeme getirdiğini hatırlatan Akçay, uluslararası toplumun yetersizliği karşısında Türkiye'nin tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumun yanında durmayı ilke edindiğini dile getirerek, "Türkiye, bugün Gazze meselesinde diplomatik, insani ve siyasi kanalları kullanarak ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması için çaba göstermektedir. Türkiye, yalnızca kendi sınırlarını koruyan ülke değil, bölgesinde adalet çağrısını yükselten bir ülkedir." diye konuştu.

Kamu görevinin şahsi menfaatin, rüşvetin ve yolsuzluğun aracı haline getirilemeyeceğini vurgulayan Akçay, hizmet kurumlarına yönelik güvenin zedelenmesinin toplumsal ve ahlaki tahribat anlamına geldiğini kaydetti.

Akçay, parti olarak temiz siyaseti, temiz yönetimi ve temiz toplumu savunduklarını ifade ederek, "Yolsuzluğun partisi, rozeti, mazereti olmaz. Belediyeler başta olmak üzere tüm kamu görevlileri hizmet ve sorumluluk alanıdır, rant, istismar ve çıkar ağı değildir. Siyasetin daha şeffaf, hesap verebilir, ahlaklı zemine ve etik kurallara bağlanması milli bir ihtiyaçtır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İnfaz Kanunu'nda değişiklikler yapılması, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu doğrultusundaki yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İktidarı eleştiren Temelli, yasal düzenlemelerle ilgili adım atılmamasının cezaevindekilerde de umutsuzluk oluşturduğunu öne sürdü.

"CHP, çok darbelere muhatap olmuştur"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bazı vatandaşların kurban kesemediğini, bunun da iktisadi krizin göstergesi olduğunu iddia etti.

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararını eleştiren Günaydın, "Mutlak butlan kararı bir siyasi partinin iç işi değildir, demokrasiye yapılmış darbedir." ifadesini kullandı.

Mutlak butlan kararının seçilenin ve seçenin güvenliğini ortadan kaldırdığını savunan Günaydın, "Siyasi Etik Yasası'nı çıkaralım" çağrısı yaparak, AK Parti milletvekillerini mal varlıklarını açıklamaya davet etti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "CHP, çok darbelere muhatap olmuştur. Bütün darbelerden dün olduğu gibi bugün de gelecekte de güçlenerek çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

"Millet, sizi kendi içinizde arınmaya çağıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 115'inci yılını kutladı.

Savunma sanayisindeki başarıların, yerli ve milli teknoloji hamlelerinin temelinde büyük birikimin bulunduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü, HÜRKUŞ'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla ete kemiğe büründüren Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, hizmet ve eser siyasetiyle yol yürüdüklerini, çok sayıda yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

İstinaf mahkemesinin CHP'yle ilgili verdiği mutlak butlan kararına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. Bu mesele CHP'nin iç çekişmesinin, iç çatışmasının neticesidir. CHP, kendi içinde kumpas kurmuşsa kurmuştur, bunun iktidarla, AK Parti'yle alakası söz konusu değildir. Siz, milletin parasını, belediyelerin kasasını, kamu kurumlarının kasasını boşaltan kendi belediye başkanlarınızın elini kesmeniz, disipline vermeniz lazımdı. Onlara hesap sorup arınmanız lazımdı ama bunları yapmıyorsunuz. Kendi içinizde yaşadıklarınızı AK Parti'ye boca etmeye çalışıyorsunuz. Millet, sizi kendi içinizde arınmaya, temizlenmeye, hırsızlıklardan hesap sormaya çağıyor."

Daha sonra yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, kendisinin mal varlığını açıkladığını belirterek, Muhammet Emin Akbaşoğlu'nu milletvekili olmadan önceki ve milletvekili olduktan sonraki mal varlığını açıklamaya davet etti.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasındaki kısa süreli tartışmanın ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Kim hırsızsa hesap verecek, burnundan fitil fitil getirilecek. Kim devleti soymuşsa, milletin parasına el uzatmışsa bunlar hesap verecek. Zehir zıkkım olsun. Hangi partili olursa olsun bu millet bunun hesabını soracak." diye konuştu.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Adan, birleşime ara verdi.

Kaynak: AA

