AK Parti'de "Engelsiz Yenilikçi Politikalar Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, hükümetleri döneminde engelli vatandaşlar için hayata geçirilen düzenlemelere dikkati çekerek, "AK Parti ailesi olarak 19 yıldır yaptığımız bu önemli düzenlemeleri yeni ihtiyaçlar, talepler, beklentiler ve yeni süreç çerçevesinde daha da ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen Engelsiz Yenilikçi Politikalar Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak engellerin kalplerde olduğuna inandıklarını ve iktidara geldikleri ilk günden itibaren bu bilinçle çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özellikle, engellilerle ilgili önyargıları yıkmak konusunda farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, ilk günden itibaren her bir engelli vatandaşın, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Sarıeroğlu, eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sportif faaliyetlere, sağlıktan erişilebilirliğe, girişimcilikten sosyal güvenliğe kadar her alanda örnek olacak, devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Bugün iş hayatında, sporda, okulda, siyasette, sosyal hayatta başarılı, kendinden emin, özgüvenli engelli bireyler görülebiliyorsa bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmaların büyük katkısı olduğuna inandıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün çalışmalarımızı hak temelli bir anlayışla hayata geçirdik. Çok dağınık bir mevzuatımız varken 2005 yılında Engelliler Yasası'nı hayata geçirdik, 2010 yılında engellilerimizle ilgili olarak pozitif ayrımcılık ilkesini anayasal güvence altına aldık, engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında olmalarını sağlamak amacıyla 'önce erişilebilirlik' dedik ve engelli kardeşlerimizin eğitim, sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine erişimini kolaylıkla sağlayabilecekleri imkanlar geliştirmeye çalıştık. Kamu kurumlarının açık bina, kaldırım, yaya geçidi, park gibi tüm alanlarını, toplu taşıma araçları, bilgi iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik."

Sarıeroğlu, engelli çocukların iyi eğitim alması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesi için tüm imkanlarla hala yoğun çaba içerisinde olduklarını da ifade etti. Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için istihdama erişim imkanlarını artırmak konusunda da 19 yıldır çok ciddi uygulamalar, yasal düzenlemeler, projeler, teşvikler hayata geçirdiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Engellilerimize yönelik destekleyici istihdam politikalarımız neticesinde bugün, kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğundan işe yerleştirilen engelli çalışan sayımızı 2021 yılı itibarıyla 414 bine ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

Kamu kurumlarında çalışan engelli kişi sayısının tüm çalışanlara oranının yüzde 2 seviyesine çıktığına işaret eden Sarıeroğlu, bu oranı daha yüksek seviyelere çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti.

"AK Parti bünyesinde engelli vatandaşların ulaşabilecekleri koordinasyon merkezleri kurduk"

Engelli vatandaşların bakımını üstlenen ailelerle ilgili çalışmayı da hayata geçirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, "Engelli yakını aylığı uygulaması, ağır engelli evladı olan annelerimize, aile üyelerine beş yıl erken emekli olma hakkı tanıdık." dedi.

AK Parti bünyesinde engelli vatandaşların ulaşabilecekleri koordinasyon merkezinin 81 ilde 970 ilçede bulunduğunu ifade eden Sarıeroğlu, faaliyetlerin daha kurumsal devam etmesi için çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Kovid-19 salgını sürecinden çok daha ağır şekilde etkilenen engelli vatandaşlar bulunduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Bu konuda tüm bakanlıklarımızın koordinasyonunda önemli çalışmalar hayata geçirildi. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdirle karşılandı, iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi." şeklinde konuştu.

AK Parti olarak hükümetleri döneminde hayata geçirdikleri bütün uygulamaların engelli vatandaşlar konusundaki farkındalığı artırdığını söyleyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu farkındalık artışının oluşturduğu sinerjiyi önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük katkılara çevireceğimize yürekten inanıyoruz. 19 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık ama dünya değişim, dönüşüm içerisinde. AK Parti ailesi olarak 19 yıldır yaptığımız bu önemli düzenlemeleri yeni ihtiyaçlar, talepler, beklentiler ve yeni süreç çerçevesinde daha da ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz, çalıştayımızı da bu amaçla gerçekleştiriyoruz."

Çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Milli Eğitim Bakanlığının da arasında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK'lerin temsilcileri, milletvekilleri ve bazı engelliler katıldı.