AK Parti'de ''ıstakoz'' gerilimi: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de ''ıstakoz'' gerilimi: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

AK Parti\'de \'\'ıstakoz\'\' gerilimi: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monako Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bursalı'nın mesajına sert tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, ''Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin, yeter'' ifadelerini kullandı.

14.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:44
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması partiyi karıştırdı.

AK Parti'de tartışma yaratan 'ıstakoz' paylaşımı: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

AK PARTİLİ BİRİNCİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu; "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

"BURASI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PARTİSİDİR KARDEŞİM"

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir kardeşim!

"ÖLENE KADAR REİSİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.

"UZUN UZUN YAZARDIM AMA..."

Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter; "Partimizden defolup gidin kardeşim" konu bu kadar basit."

AK Parti'de tartışma yaratan 'ıstakoz' paylaşımı: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

HATAY MİLLETVEKİLİ ÖZEL DE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Bursalı'nın "ıstakoz" paylaşımına tepki göstererek "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.

AK Parti'de tartışma yaratan 'ıstakoz' paylaşımı: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

Mücahit Birinci, Şebnem Bursalı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de ''ıstakoz'' gerilimi: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • Sabri ince: Bu tür hareketlerden dolayı halk 31 mart seçimlerinde ders verdi. Anlayamayacak kadar mı uzaksınız halktan. 760 40 Yanıtla Turan Alan: Sabri abi sen ne anlatıyorsun ya bu yür hareketler diyorsun secilenlerde kralı var adam tatilden makam koltuguna oturamıyordu ingiliz konsolosuyla rakı balıklar sen kalmış burada verdigin örnege bak lütfen daha zeki olalım 221 449 Sabri ince: Turan. yanlışı yanlış yaparak mı örtelim. O yapıyor ,bende yaparım gibi mi ? 272 17
  • Ahmet Yılmaz: haram olsun millet çürük meyve sebze ararken 600 27 Yanıtla Turan Alan: Katılıyorum kardeşim sana haram olsun muhalefet partilerinin ezdigi paralara 105 364
  • Dogan Güneş: Bırakın bu martavallari halk artık size inanmiyor 468 43 Yanıtla Selami Karagülle: Halk artık istakoz yiyene değil rakı balık keyfi yapana inanıyor Diyorsun 162 323 Ahmet Karakan : selami karagülle denilen satılık trol, sana yazılacak laflar , dibi olmayan bardağa su koymaya benziyor. Ziyan olan suya yazık. Sen bir sonraki seçimden sonra en büyük başkan bizim rakı içen başkan diye ortalarda gezecek olanlardansın. Fırıl fırıl dön bakalım , devir senin savunduğun ,senin gibi döneklerin devri...Rakı balık yiyenler , başkan olmadan da bunu yapıyordu, yapabiliyordu. 191 53 Selami Karagülle: Ahmet karakan Can siparene savunduğuna göre Sende o para kulelerinden nasibini alanlardansın anlaşılan sende haklısın aldığın paranın hakkını vermen gerekir yoksa maman kesilir 22 yıldır benim Çizgin belli rüzgâra göre yön değiştiren sen Ve senin gibi Trollerden olmadım çok şükür 61 142 Oğuz Han: Ahmet Karakan hocam burada 3-4 tane troll var selami karagülle de onlardan biri çok canını sıkma mesajlarını okuma bile. Beyni olmayan insanları neden ciddiye alıyorsun? Bu abuzer kadayıf , turan alan , selami falan ciddiye alınacak yorumları okunacak insanlar değil. 152 38
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SON DAKİKA: AK Parti'de ''ıstakoz'' gerilimi: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin - Son Dakika
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