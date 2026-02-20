AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü

20.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisinin yeni anayasa çalışmaları kapsamında diğer partilere maddeleştirilmiş bir çalışmayla gitmeyeceğini belirterek "Elbette ki önerilerimiz olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisinin yeni anayasa çalışmaları kapsamında diğer partilere maddeleştirilmiş bir çalışmayla gitmeyeceğini belirterek "Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan AK Parti Anayasa Komisyonu üyesi de olan Yazıcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek bugüne kadar 20'yi aşkın toplantı yaptıklarını bildirdi.

AK Parti Anayasa Komisyonu olarak bu hafta da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, Türkiye'deki anayasaları, dünya anayasaları, anayasaların içeriklerinde neler olması gerektiğinden, yürütme organının, yasama organının ve yargı erkinin ne şekilde düzenlendiğine varıncaya kadar karşılaştırmalı çalışmaları tartıştıklarını anlattı.

"Bir anayasa metni yazıyor değiliz"

AK Parti Anayasa Komisyonunun çalışmalarına ilişkin Yazıcı şunları kaydetti:

"Bir anayasa metni yazıyor değiliz. Elimizde daha önce yazılmış, hazırlanmış o tür taslaklar var ama anayasayı tek başına yapmamız mümkün olmadığına göre, Meclis'te diğer partilerin de katılımıyla yapılması gereken bir faaliyet olması sebebiyle bir anayasa metni hazırlayıp da 'Gelin, siz de buna destek verin' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz ama bir anayasada olması gerekenler bugün var olup da orada yer almasının doğru olmadığı veya gerekli olmadığı konuların neler olduğuna, temel hak ve özgürlükler kataloğunun nasıl yer alması gerektiğine varıncaya kadar bu konuları, arkadaşlarımızın yaptığı hazırlıkların Komisyonda sunumu ve tartışması şeklinde bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bitince elbette ki bunları bir yönetici özeti şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bir sunum yapılacak. Ondan sonra da belki daha dışa açılma aşamasına gelmiş olacağız."

"Anayasayı millet yapar ama bugüne kadar bu hakkını hiçbir zaman kullanamamış"

Anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Anayasayı millet yapar ama bugüne kadar bu hakkını hiçbir zaman kullanamamış." dedi.

Yazıcı, 1961 ve 1982 anayasalarının darbeciler tarafından darbeden sonra yapıldığını hatırlatarak "Yani milletin bir anayasa yapma, dolayısıyla bu demokratik hakkını kullanması imkan dahilinde olmamış. Bunu yapalım, başaralım." ifadelerini kullandı.

Mevcut anayasada aşağı yukarı 19 kez değişiklik yapıldığını, bunun 12'sinin AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlatan Yazıcı, en büyük değişikliği de 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Anayasa'ya dercetmek suretiyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, geçmişte yapılan yeni anayasa çalışmalarına da değinerek hemen hemen her siyasi partinin, seçim beyannamesinde "yeni anayasa yapma" vaadinin olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de anayasa çalışmalarının parlamento düzeyinde de yapıldığını belirten Yazıcı, 2011 yılında yapılan yeni anayasa çalışmalarında Anayasa'nın 59 maddesinde mutabakat sağlandığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Diyoruz ki 'Şimdi gelin birlikte gerçekten, eskilerin deyişiyle 'efradını cami ağyarını mani' bir anayasayı bu milletin yapmasını sağlayalım. Yolumuza, yürüyüşümüze devam edelim. Türkiye Yüzyılı dediğimiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına milletin egemenlik hakkının gereği yeni bir anayasa ile girelim'. İnşallah bunu başarırız." diye konuştu.

"AK Parti'nin yol haritasını belirleyen beyanname..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Komisyon olarak yaptıkları çalışmaların sunumunu gerçekleştirdikten sonra hareket alanlarını belirleyeceklerini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"'Bizim anayasamız bu. Buyurun ey milletvekilleri, siyasi partiler gelin bu anayasayı yasallaştıralım' tarzı içinde değiliz, böyle bir düşüncemiz yok. Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir, bir beyanname paylaşımı. Maddeleştirilmiş bir çalışmayla diğer partilere gitme şeklinde bir niyetimiz yok."

Bu yasama döneminde çalışmaların başlayıp, başlamayacağına yönelik soruya Yazıcı, "İnşallah başlar. Türkiye'nin ihtiyacı böyle bir anayasa. Milletin bu hakkını kullanması da bu millet fertlerinin gayretiyle gerçekleşir. Dolayısıyla biz bu gayret içindeyiz. İnşallah bu gayretimiz başarıya ulaşır." yanıtını verdi. ???????

Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:47:45. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.