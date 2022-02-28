AK Parti İl Başkanı Mumcu: "28 Şubat zihniyeti hala diridir" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Mumcu: "28 Şubat zihniyeti hala diridir"

28.02.2022 13:40

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla Meydan Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla Meydan Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi.

Meydan Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "25. yılını geride bırakan ve 'post-modern' darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde 'irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekün Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, "demokrasiye balans ayarı" denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. "1000 yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır" dedi. - TRABZON

AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir
AK Parti İl Başkanı Mumcu: 28 Şubat zihniyeti hala diridir

YORUMLAR
500
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Ömer Kılıç, AK Parti, 28 Şubat, Niğde, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Mumcu: '28 Şubat zihniyeti hala diridir' - Son Dakika


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