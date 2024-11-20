AK Parti'den Başkan Subaşı'na Sert Eleştiri

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yönelik eleştiride bulundu.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'nın görevini aksattığını öne sürdü.

Subaşı'nın yurt içi ve yurt dışı programlarına değinen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmden sorumlu belediye başkanımız Alp Dağları dönüşünde bir gün esnaf ziyareti ile kendini gösterdi ve sonra yine yok. Eskişehir, Edirne derken bir duyduk ki Azerbaycan'a gitmiş. Belediyeyi de ihmal etmemiş otomatik pilota bağlamış. Hafta sonları Eskişehir'de evinde, hafta içi mesai zamanında Bilecik harici her yerde. Bilecikli hemşehrilerimizin tercihine saygı duyuyoruz tabii ki ama keşke Başkan Hanım da hemşehrilerimize saygı duysa. Önceki seçimlerle neredeyse 6'ncı yılları oldu ama hala çivi çakamadılar. Çiviyi geçtik mevcut olanları koruyamadılar. Kendisi de haklı. Koca 5 yıl skandallarla geçmesine rağmen 'Seçildim, bir daha ki seçimde nasılsa yine seçilirim' diyordur. Şehrimiz için bir şeyler yapalım. Gün geçtikçe nüfus artıyor ama sosyal alanlar, yollar, caddeler hala aynı. Yeni bir Bilecik adı altında merkezin yükünü alalım. Sayın Başkan, dertlenmeniz gereken konular bunlar. Lütfen yurt dışı ve yurt içi gezilerinize ara verin. Günler boşa gelip geçiyor. Çalışalım, çalışalım, çalışalım."