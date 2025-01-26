AK Parti'den Bolu Yangınına İlişkin Soruşturma Vaadi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Bolu Yangınına İlişkin Soruşturma Vaadi

AK Parti\'den Bolu Yangınına İlişkin Soruşturma Vaadi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler için şeffaf bir soruşturma sözü verdi. Çelik, kaybedilen canların tarafında olduklarını vurguladı.

26.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin, "Sebepleri ve faillerinin bulunması için en güçlü araştırma ve soruşturma yapılacak. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız. Bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Ömer Çelik, İl Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Hacer Söylemez ve ekibine başarı diledi. Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde üst üste meydana gelen birtakım olaylar, hepimizi kahretti ve ağır bir biçimde üzdü. Bolu'da meydana gelen felakette, faciada pek çok kardeşimizi kaybettik. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet, değerli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Arkasından Konya'da bir binanın çökmesiyle birlikte hepimizi çok üzen bir olay meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin ve Meclis grubumuzun iradesi nettir. Tüm bu olayların sebepleri ve faillerinin bulunması için en güçlü araştırma ve soruşturma yapılacak. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız. Bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'EN ÖN SAFTA KADINLARIMIZ VARDI'

15 Temmuz darbe girişiminde, tank ve tüfeklerin üzerine yürüyenlerin en ön safında kadınların olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"Ben o dönem Avrupa Birliği Bakanıydım. Bir müddet sonra Avrupa'da, Türkiye'deki darbe girişimini ele almak üzere bir toplantıya katıldım. Orada, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına şunu ifade ettim; 'Bir şeye dikkat edin. Türkiye'de demokrasimizi yok etmek, milletimizin egemenliğine suikast düzenlemek için darbe girişimi başladığı andan itibaren, darbecilerin üzerine yürüyenlere iyi bakın' dedim. Darbecilerin üzerine yürüyenlerin en ön safında kadınlarımız vardı. Türkiye'nin demokrasisi güçlü olsun, çocukları ve gençleri için daha iyi bir geleceği olsun diye bu mücadeleyi en ön safta kadınlarımız vermiştir."

'ADANALI ANCAK DELİ GİBİ SEVER'

Tribünde açılan bir pankartı görüp, kadınları sahneye çağıran Çelik, "Oraya, 'Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi reis' yazmışsınız. Cumhurbaşkanımıza buradan gönderilen bu mesajla birlikte, bu kongremizi hep böyle hatırlayacağız. Zaten bu sözün altına hiç Adana yazma; bunu gören Adana olduğunu anlar. Çünkü Adanalı normal sevemez ancak deli gibi sever. Biz siyasette azimli olmayı Saimbeyli'deki Fatma hanımdan, siyasette kararlı olmayı Sarıçam'daki Ayşe teyzemizden, gençliğimizi siyasete nasıl adayacağımızı da genç kadın arkadaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın etrafında yürüdüğü yoldan öğrendik" dedi.

Konuşmaların ardından İl Kadın Kolları teşkilatı, günün anısına Ömer Çelik'e tarihi Taş Köprü'nün resmedildiği tablo hediye etti. Çektirilen fotoğrafın ardından program sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Bolu Yangınına İlişkin Soruşturma Vaadi - Son Dakika

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