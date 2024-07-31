AK Parti'den İsmail Heniyye suikastına tepki

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Efkan Ala, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının diplomatik çöküş, küresel bir kriz olduğunu söyledi.

Ateşkese dair görüşmelerin yapıldığını anımsatan Ala, şunları kaydetti:

"Saldırının olduğu an, şu günler, Türkiye'nin de önemli inisiyatif aldığı ateşkese dair görüşmeler yapılıyordu, önemli bir mesafe alınmıştı. Bir ateşkesten söz ediyoruz ama aslında tek taraflı bir saldırı var. Bu saldırılar dursun diye adına 'ateşkes' diyoruz, orada katliam projesi var. Şimdi kitlesel soykırım yapılıyor. Bu saldırılar durdurulsun diye ateşkes müzakereleri yapılırken, önemli mesafe alınmışken bu suikast yapılıyor. Türkiye'nin gösterdiği tepkinin ve duruşun yüzde 10-20'si bütün İslam ülkeleri tarafından gösterilse çok önemli bir mesafe alınır ve bu şebeke böyle hareket edemez. Ama maalesef kimisinde iç kargaşa, kimisinde İsrail'le ilişkilerdeki kırılganlık."

"Bütün uluslararası toplum derhal harekete geçmeli"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ülkelere çağrımız, başta ABD, AB, BM, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), bu insanlık dramını, bu katliamı bir an önce durdurmak için harekete geçmesi lazım, geçmiyorsa bu suçun ortağıdır. Bütün insanlık seyrediyor, insanlar bombaların altında ölümü bekliyor. Diplomasi çökmüş durumda, bütün uluslararası toplum derhal harekete geçmeli."

"Adalet ve sağduyuya davet etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'ye düzenlenen suikastı lanetleyerek, rahmet ve başsağlığı diledi.

Filistin davasının sembol ismi Heniyye'yi hedef alan saldırının başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yıllardır süren gerilimi daha da tırmandırmaya ve barış çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu kaydeden Sırakaya, "Uluslararası kamuoyunun tepkilerini hiçe sayan İsrail, ayakta alkışlandığı ülkelerden aldığı güçle Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın ve katliamın dozunu arttırmıştır. Türkiye olarak, İsrail'in, Filistin halkını 'çöllere sürme' planına karşı durarak, işlediği savaş suçlarının uluslararası arenada hesabının sorulması adına diplomatik platformlarda mücadelemize, dünyayı, ülkeleri, hükümetleri vicdan, adalet ve sağduyuya davet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Azgın katil sürülerine galebe çalacaktır"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının bayrak isimlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir saldırı sonucu şehadete yürüdü. Makamı ali, derecesi yüksek olsun. Kardeş Filistin halkının haklı mücadelesi bir gün mutlaka bu azgın katil sürülerine galebe çalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.